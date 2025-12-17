I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno messo a segno un nuovo colpo nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. L’operazione, inserita in un servizio straordinario di controllo del territorio, ha visto la partecipazione del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia e del 12° Reggimento “Sicilia”.

Protagonista indiscusso dell’attività è stato ancora una volta Aron, il cane antidroga dell’Arma, il cui fiuto si è rivelato determinante per il successo delle perquisizioni.

Droga e contanti: l’arresto a Partinico

Durante i controlli, i militari hanno tratto in arresto un 34enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è accusato di produzione e detenzione ai fini di spaccio.

Nonostante i tentativi di occultamento, Aron ha guidato i Carabinieri verso diversi nascondigli all’interno dell’abitazione del sospettato. L’operazione ha permesso di recuperare: 400 grammi di marijuana, già suddivisi in buste e barattoli; Materiale vario per il confezionamento delle dosi; 1.000 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività illecita.

Tutta la sostanza stupefacente è stata inviata al Laboratorio Analisi del Comando Provinciale di Palermo per i test tecnici.

Armi e violazioni al codice della strada

L’attività dei Carabinieri non si è fermata al contrasto degli stupefacenti. In un intervento separato, un ragazzo di 19 anni è stato denunciato per detenzione abusiva di armi. Nella sua stanza sono state rinvenute munizioni per fucile e una pistola giocattolo priva del previsto tappo rosso.

Sul fronte della sicurezza stradale, i controlli della Sezione Radiomobile hanno portato a due denunce: Una donna di 27 anni è stata sorpresa alla guida in stato di ebbrezza. Una 28enne è stata fermata mentre conduceva un veicolo senza patente; per lei è scattata la denuncia in quanto recidiva nell’ultimo biennio.

I numeri del servizio straordinario

Il bilancio complessivo del servizio testimonia un controllo capillare del territorio partinicese. Oltre ai provvedimenti giudiziari, i militari hanno eseguito verifiche su: 2 esercizi commerciali; 45 veicoli; 61 persone. Sono state inoltre elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, confermando l’impegno dell’Arma nella prevenzione della criminalità comune e nella tutela della sicurezza pubblica.