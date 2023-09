La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 59 anni che custodiva in un magazzino armi e proiettili nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo.

L’uomo è accusato di detenzione illegale di armi e munizionamento. Grazie ai controlli gli agenti hanno trovato un revolver, un fucile e 219 proiettili di vario calibro che erano stati nascosti in mezzo al riso così da assorbire l’umidità dell’ambiente e garantire un’idonea conservazione.

Nel corso di una perquisizione in casa gli agenti del commissariato Libertà e della Squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale, sospettando che l’uomo potesse avere delle armi, hanno fatto irruzione nel suo appartamento per eseguire una perquisizione. Durante il controllo in un magazzino a fianco della sua abitazione, sono stati rinvenute armi e munizioni.

Alla luce di quanto emerso il 59enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con il braccialetto elettronica. La misura è stata convalida dal gip e tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per i necessari accertamenti che serviranno a chiarire la provenienza delle armi e se siano state mai utilizzate per commettere un delitto.