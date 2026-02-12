Ancora armi trovate in possesso di giovanissimi nel Palermitano. I carabinieri della stazione di Monreale, con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e il cane pastore tedesco Dru, specializzato nella ricerca di armi ed esplosivi, hanno arrestato un giovane di 19 anni accusato di detenzione illegale di armi e munizionamento.

Nel corso di una perquisizione il giovane è stato sorpreso mentre dormiva e i militari hanno trovato dentro al comodino della sua camera da letto, di un fucile calibro 22 con canna e calciolo modificati, 9 proiettili calibro 22 e un proiettile calibro 9 corto. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’arresto è stato convalidato dal gip fi Palermo che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo. Sono in corso indagini sull’arma per accertare se è stata usata per compiere delitti.