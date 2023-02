I carabinieri della stazione di Balestrate, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne e un 29enne, con l’accusa di ricettazione. Le indagini sono state avviate dopo da tre furti in abitazione commessi nel piccolo centro fra novembre e gennaio e hanno consentito ai militari di individuare i luoghi di deposito della refurtiva nelle abitazioni dei due giovani.

La perquisizione domiciliare

Le perquisizioni domiciliari hanno rivelato l’effettiva presenza, fra i pezzi d’arredamento dei due appartamenti, di intere cucine componibili complete di piano cottura e lavandino, una parete attrezzata, un comò, quattro comodini, tavoli e sedie, tende, lampadari, lumi e appliques, un impianto di amplificazione, televisori, soprammobili e attrezzi vari, e perfino una friggitrice ad aria e un capezzale raffigurante la Madonna, tutto rubato, per un valore di oltre 10.000 euro. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

I provvedimenti giudiziari

Per il 32enne, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, a seguito della denuncia è scattato un provvedimento di sospensione provvisoria, per cui è stato portato al carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo.

Allarme criminalità nel Palermitano

Sono giorni di allarme microcriminalità nel Palermitano. Quelli che creano più preoccupazione sono i furti in casa e gli scippi. Sono numerose le denunce presentate da donne che sono state rapinate da giovani a bordo di moto.

Spesso il colpo viene messo a segno in centro o nei pressi di mercatini. A volte è uno uomo solo a bordo di scooter, qualche volta sono in due, L’ultima denuncia è arrivata da una donna di 55 anni che nella zona del carcere Malaspina non distante dal mercatino rionale è stata scippata da un uomo a bordo di una moto. Le si è affiancato e le ha strappato la borsa fuggendo via. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri che stanno cercando anche attraverso le immagini di video sorveglianza di risalire agli autori dei diversi colpi commessi nelle ultime settimane.

Allarme anche per furti e rapine

Furti e rapine ai danni del centro La Malfa 14. L’ultimo furto è avvenuto pochi giorni fa, quando un “cliente” – come ripreso dalle telecamere – ha preso un giubbotto da 300 euro, lo ha indossato nascondendolo sotto il suo ed è uscito noncurante della presenza degli addetti alla sicurezza.