Accusati di tentata estorsione

La polizia di Stato ha arrestato Raffaele Ferrante, 44 anni e Francesco Porcelli, 41 anni, entrambi palermitani, accusati di tentata estorsione aggravata ai danni di un automobilista.

I due parcheggiatori abusivi in piazza Sturzo hanno avvicinato un palermitano chiedendo il pagamento di due euro per la sosta. L’automobilista si è rifiutato ed è iniziata una rissa che ha visto coinvolto anche un amico dell’automobilista arrivato in soccorso dell’aggredito.

Qualche testimone ha chiamato la polizia. Gli agenti non senza difficoltà hanno sedato la rissa e hanno ricostruito quanto successo. Poco dopo Ferrante e Porcelli sono stati portati in commissariato. Da qui sono stati portati in carcere al Pagliarelli.