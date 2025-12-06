Operazione di controllo straordinario nel quartiere ZEN 2 ha portato all’arresto in flagranza di reato di due palermitani, rispettivamente di 34 e 41 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri nell’ambito di un servizio mirato al contrasto della microcriminalità e dello spaccio di droga nel territorio.

La droga nascosta nell’auto abbandonata

Il primo arresto è avvenuto in via Rocky Marciano. I militari, durante l’attività di pattugliamento, hanno notato il 34enne mentre era intento a cedere dosi a diversi acquirenti. L’uomo prelevava la droga da un borsello ingegnosamente nascosto all’interno della carcassa di un’auto abbandonata, che fungeva da vero e proprio “deposito” all’aperto.

Immediatamente bloccato e perquisito, il pusher è stato trovato in possesso di oltre 15 dosi tra cocaina, hashish e crack. Ulteriori involucri di sostanza stupefacente erano stati occultati in una crepa del muro nelle immediate vicinanze del punto di spaccio. Addosso all’uomo sono stati rinvenuti anche 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Contestualmente, sempre in via Rocky Marciano, il monitoraggio costante da parte dei Carabinieri ha portato al rinvenimento e sequestro, a carico di ignoti, di circa 50 dosi di hashish nascoste nel sottoscala di un padiglione, a conferma della diffusa attività di spaccio nella zona.

Secondo arresto in via Braglia

Poco dopo, in via Alberto Braglia, un altro equipaggio dei Carabinieri ha bloccato il 41enne, anch’egli sorpreso nell’atto di cedere dosi di droga a un acquirente.

Sottoposto a perquisizione personale, l’indagato è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina, occultate nelle tasche dei vestiti, e della somma di 110 euro, ritenuta provento di spaccio. L’acquirente, trovato in possesso di tre dosi della medesima sostanza, è stato invece segnalato alla locale Prefettura come assuntore di droga.

L’impegno delle forze dell’ordine

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo. L’operazione odierna riafferma l’impegno quotidiano e continuativo dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. L’azione di prevenzione e repressione, attraverso interventi mirati e costanti, mira a ridurre la presenza della microcriminalità e a restituire un maggiore senso di sicurezza ai residenti del quartiere Zen 2.