E’ stato arrestato dai carabinieri due volte in pochi giorni con l’accusa di furto di energia elettrica il titolare del ristorante C’era una Volta Osteria in via dell’Orologio a Palermo. I militari lunedì scorso avevano trovato nel locale di D.B. di 40 anni un allaccio abusivo alla corrente elettrica collegato con l’impianto di illuminazione pubblica. Non appena è stato convalidato l’arresto e tornato in libertà il titolare avrebbe di nuovo allacciato l’impianto alla rete pubblica.

Ieri pomeriggio è scattato un nuovo controllo e un nuovo arresto che adesso dovrà essere convalidato. Nei giorni scorsi nella vicina piazza Olivella è stato arrestato il titolare del Globus Pub anche lui accusato di furto di energia elettrica. I tecnici Enel e i carabinieri avevano trovato un magnete attaccato al contatore dell’energia per ridurre i consumi.

Quella dei furti di energia elettrica è una vera e propria piaga contro la quale è inc orso da nni una vera e propria battaglia durante la quale in tanti, anche sinsospettabili, sono stati scoperti a sottrarla. Ma nel corso della quale si è anche spesso incorsi in errori o esagerazionie