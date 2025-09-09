La polizia di Stato ha arrestato un ladro acrobata di 45 anni che è riuscito a svaligiare un appartamento al primo piano nella centralissima via Libertà a Palermo mentre i proprietari dormivano.

A lanciare l’allarme alcuni passanti che lo hanno visto arrampicarsi ed entrare in casa. Sono arrivati gli agenti che lo hanno sorpreso mentre stava scendendo da una finestra nel prospetto laterale del palazzo. Una volta scoperto è rientrato in casa e uscendo dalla porta dell’abitazione ha raggiunto il vano ascensore sul tetto dell’edificio.

Qui ha cercato di nascondersi. Il palazzo era circondato e non c’era alcuna via di fuga. Gli agenti hanno svegliato le vittime del furto e sono risaliti su per le scale fino a quando non hanno visto l’uomo rannicchiato sul tetto della cabina dell’ascensore. Aveva con sé lo zaino con la refurtiva: pc e gioielli. Il gip ha convalidato l’arresto.