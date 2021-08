Arrestato ladro d’appartamenti a Palermo, trovata refurtiva per oltre 20mila euro

19/08/2021

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato accusato di tentato furto aggravato Salvatore Cappello 41 anni palermitano, sorpreso a a forzare una finestra di un appartamento. La perquisizione: trovata ampia refurtiva È scattato l’allarme e i militari sono riusciti a bloccarlo anche grazie alla segnalazione di alcuni vicini. Nel corso della perquisitone in casa di Cappello sono stati trovati 59 orologi; 9 borse, 7 portafogli in pelle; 32 profumi; 4 macchine fotografiche; bigiotteria varia. Oggetti per 20mila euro Gli oggetti per un valore complessivo stimato in circa 20.000 euro sono stati sequestrati. L’arrestato, su disposizione della competente autorità giudiziaria, è stato portato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Attenzione in estate Sono numerosi i furti negli appartamenti, soprattutto in estate. I topi d’appartamento prendono di mira spesso le case disabitate, lasciate vuote da che decide di partire durante le vacanze estive. Molte le segnalazioni in tutta l’Isola. Non mancano gli interventi delle forze dell’ordine, che richiamano i cittadini a far attenzione e adottare tutte le misure più idonee per impedire l’accesso nelle proprie case. Sia con sistemi di allarme o videosorveglianza, sia con porte blindate o grate alle finestre per gli appartamenti posti al piano terra o al primo piano. La refurtiva viene spesso reimmessa nei mercati clandestini “del rubato”, rivendite illecite per ottenere soldi facili e completamente in nero. Occorre pertanto fare attenzione e avvisare magari anche i vicini di eventuali assenze prolungate, per poter restare in allerta. Ed eventualmente segnalare accessi illeciti immediatamente alle forze dell’ordine.

