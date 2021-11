I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 5 persone e sequestrato 350 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a quasi 1.000 euro in contanti. A Cefalù è stato arrestato uno studente di 17 anni trovato con 100 grammi di hashish che spacciava davanti agli istituti scolastici.

Il ragazzo si trova in un centro accoglienza per i minori. Anche a Montelepre i militari hanno arrestato un giovane di 21 anni che in casa aveva 100 grammi di marijuana e 120 euro.

Gli altri tre arrestati dai carabinieri della Compagnia San Lorenzo e dai colleghi della Compagnia di Monreale, con la collaborazione del Nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, si trovano agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.