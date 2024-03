La polizia di Stato ha arrestato un palermitano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo crack.

L’uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato Brancaccio. Le dosi sono state trovate dentro una sigaretta elettronica.

I poliziotti, hanno incrociato l’uomo, a bordo di un motociclo, in via Ernesto Basile lo hanno seguito perché aveva precedenti per spaccio.

E’ stato bloccato a Monreale insieme ad un giovane. Grazie ai cani antidroga nella sella dello scooter è stata trovata la sigaretta elettronica con 17 dosi di crack. Lo scooter senza revisione è stato sequestrato.. L’arresto è stato convalidato dal gip.