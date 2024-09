La polizia di Stato, ha arrestato un palermitano di 41 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un equipaggio dei falchi in transito nel quartiere “Ballarò”, in orario antimeridiano, ha incrociato in corso Tukory, a bordo di bicicletta a pedalata assistita un uomo.

Droga addosso e in casa

L’indagato è stato trovato in possesso di un involucro in plastica trasparente con circa 55 grammi. In casa sono stati trovati altri tre involucri sempre di cocaina per circa 3 grammi e 500,00 euro. L’arresto è stato convalidato dal gip.

La Vespa diventa nascondiglio per la droga, giovane arrestato a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 23 anni bloccato in via Dante con dosi di cocaina e hashish.

Droga nascosta sotto la pedana del motorino

I poliziotti nel corso di un controllo hanno bloccato il giovane a bordo di una Vespa Piaggio in via Dante. Sotto la pedana del motociclo sono state trovate due scatoline in metallo ancorate alla scocca della vespa tramite una calamita. Nei contenitori erano nascoste 21 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e due dosi di hashish.

L’indagato aveva con sé 360 euro che sono state sequestrate.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.

Sorpreso con 41 dosi di crack e hashish, 48enne fermato dalla polizia alla Zisa

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato M.A. di 48 anni trovato in possesso di dosi di crack e hashish nel quartiere Zisa a Palermo. L’uomo è stato bloccato mentre usciva da un locale abbandonato. Non appena ha visto gli agenti ha buttato un involucro con dentro una dose di crack. Dentro quella casa sono state trovate altre 33 dosi di crack e altre sette dosi di hashish. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

La droga nascosta in una scarpa, arrestato spacciatore recidivo

I Carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato un 50enne, originario dell’agrigentino con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Nei pressi dell’abitazione dell’indagato agli arresti domiciliari sempre per reati legati alla vendita di stupefacente c’era un continuo via vai.

La perquisizione

I militari con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno eseguito una perquisizione. Grazie al fiuto del pastore tedesco Ron in casa sono stati trovati 70 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio, oltre che al materiale per la pesatura ed il confezionamento, nonché a denaro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Droga nascosta tra i giocattoli

Il cane antidroga ha trovato lo stupefacente nascosta dentro una scarpa e il bilancino nella cesta dei giochi dei bambini.

Il gip ha disposto la detenzione in carcere.

