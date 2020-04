Lo ha detto il sindaco Franco Agnello

La curva discendente del contagio in Sicilia dalle ultime 24 ore riguarda anche le zone rosse siciliane. Sono quattro le arre interdette nell’isola, quelle maggiormente colpite. Due sono in provincia di Enna: Troina e Agira, una nel Trapanese, Salemi e l’ultima nel Palermitano: Villafrati.

A Villafrati (Pa) sono diminuiti drasticamente i positivi al Covid 19. De 77 positivi inizialmente ad oggi i positivi sono rimasti a 22.

Di questi 13 pazienti della Rsa Villa delle Palme e 9 tra dipendenti e altri residenti che comunque ruotavano attorno alla Rsa per anziani. Dei 77 positivi 13 anziani sono morti. A dare i dati il sindaco del Comune Franco Agnello.

“Sono in contatto con il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore Ruggero Razza – afferma il sindaco – Non so cosa succederà dopo il 3 maggio per quanto riguarda la zona rossa. Dal virus si guarisce con una certa lentezza. Però fino adesso i cittadini di Villafrati si sono comportanti in modo esemplare e dovranno continuare a proseguire fino a quanto saranno presi nuovi provvedimenti della Regione. La zona rossa è stata efficace e lo sarà fino a quando resterà in vigore”.

Anche a Troina le notizie sono incoraggianti. All’Irccs Oasi Maria SS. di Troina altri tre pazienti guariti dal Covid19. Il secondo tampone consecutivo negativo notificato stamattina alla struttura, rinnova le speranze di medici e curanti impegnati in questa emergenza sanitaria. Complessivamente i guariti salgono a quattro dall’inizio dell’emergenza.

L’annuncio della prima paziente “speciale” guarita era stato comunicato domenica scorsa. Inoltre, diversi secondi tamponi effettuati su alcuni operatori hanno dato esito negativo, ma si dovrà attendere il risultato del terzo test

“Inizia dunque – comunica la Direzione Sanitaria dell’Istituto – una curva discendente che premia gli sforzi dell’Istituto che sin dai primi momenti dell’emergenza, è stato impegnato ad affrontare adeguatamente l’epidemia. Siamo consapevoli di questi primi importanti risultati che ci fanno ben sperare, e confidiamo che presto si possano registrare con soddisfazione i risultati del nostro impegno e della fatica di tutti”.

Agira dovrebbe seguire a ruota mentre a Salemi c’è polemica fra amministrazione comunale e Asp per il ritardo nei tamponi ma la situazione generale sembra destinata a migliorare. Spiragli importanti che contrastano la preoccupazione esistente, invece, per il nuovo focolaio di una Rsa catanese con 41 contagi e la situazione di Maria Eleonora Hopsital dove due infermiere negative al primo tampone sono andate in isolamento domiciliare ma sono risultate positive al secondo tampone e nel frattempo si sarebbero ammalati mariti e figli anche se il contagio dovrebbe essersi arrestato