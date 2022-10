Lo hanno trovato gli agenti di polizia nascosto in un semirimorchio per cercare di entrare in Italia senza essere scoperto. La polizia di frontiera marittima ha trovato un diciottenne che era arrivato al porto su una nave partita dalla Tunisia e con a bordo oltre 500 persone e decine di mezzi.

Al giovane è stato notificato un provvedimento di respingimento.

Gli agenti stavano effettuando dei controlli sull’imbarcazione che, dopo la tappa a Palermo, si sarebbe diretta verso il porto di Salerno.

Dopo le verifiche sui documenti di viaggio dei passeggeri, il personale della Polmare ha controllato anche diversi mezzi, tra auto, furgoni e tir, trovando così il giovane clandestino accovacciato in un semirimorchio. Gli agenti si sono sincerati delle buone condizioni del ragazzo poi gli hanno notificato il provvedimento affidandolo al comando di bordo.