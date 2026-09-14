Unire scienza, creatività e attivismo per dare una nuova voce al nostro mare. Dopo la prima tappa a Milazzo, sbarca a Palermo il “Blue Hack”, un’intera giornata in programma il prossimo 28 settembre 2026 dedicata alla comunicazione ambientale e al ruolo cruciale che i giovani possono avere nella tutela degli ecosistemi marini.L’iniziativa, che fa parte del percorso dell’Alleanza 30×30 Italia promossa da Worldrise, nasce da una sinergia tra la stessa Worldrise, Avvistiamo APS, Master Wave e Fano Università del Mare. L’obiettivo della tappa palermitana, curata direttamente da Avvistiamo APS, è rispondere a una sfida complessa ma fondamentale: come trasformare le severe nozioni scientifiche in messaggi semplici, capaci di sensibilizzare il grande pubblico?

Il programma della giornata: tra scienza e laboratori creativi

L’evento prenderà il via la mattina alle ore 9:00 presso il Museo di Zoologia “Pietro Doderlein” di Palermo. I partecipanti saranno guidati alla scoperta del patrimonio scientifico custodito nella struttura, un momento pensato per riflettere su come le collezioni storiche e le storie naturali possano trasformarsi in moderni strumenti di narrazione e sensibilizzazione.

Nel pomeriggio il testimone passerà ai laboratori pratici del Blue Hack. Divisi in gruppi di lavoro, i giovani partecipanti si metteranno in gioco sperimentando i linguaggi e gli strumenti della comunicazione ambientale. Al centro delle attività ci saranno le principali minacce che mettono a rischio i nostri mari, da convertire in vere e proprie campagne di informazione e idee concrete pronte a stimolare il cambiamento.

I giovani al centro del progetto per il mare e non solo

La giornata si chiuderà con un momento di restituzione collettiva per condividere i progetti nati durante i laboratori. L’evento è gratuito e aperto al territorio. Il progetto è supportato dal Programma Erasmus+, Europa in Italia e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù. Segnali chiari su quale deve essere il futuro e nelle mani di chi è affidato per salvare il pianeta