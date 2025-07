L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha firmato il decreto per la nomina del commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. L’incarico, che ha decorrenza immediata, è stato affidato a Sabrina Pulvirenti, dirigente medico dell’Azienda ospedaliera universitaria Umberto I di Roma e già direttore generale dell’ Asl di Matera e commissario straordinario dell’ Asl Frosinone.

Gli auguri di Schifani

“Auguro buon lavoro alla dottoressa Pulvirenti per questo importante incarico – dice il Presidente della Regione, Renato Schifani -. Il sistema sanitario è al centro delle nostre priorità e la sua esperienza sarà determinante per assicurare cure adeguate e servizi efficienti ai cittadini”.

Pulvirenti, che resterà in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale, assume tutti i poteri di rappresentanza dell’Asp con mandato di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nel territorio trapanese.

Un lavoro complesso

Per la dottoressa Pulvirenti si profila un complesso lavoro di riorganizzazione dell’Asp ma soprattutto di recupero della credibilità delle istituzioni sanitarie in quel territorio dopo la vicenda dello scandalo dei referti istologici in ritardo che ha additato il territorio a tutta Italia.

Dopo la sospensione del manager e dopo le sue definitive dimissioni l’Asp è stata affidata al Direttore amministrativo Danilo Faro Palazzolo, che guida la struttura dalla fine di marzo scorso. Lo scorso 25 settembre il Direttore generale lo aveva delegato, ai sensi del Decreto Legislativo n.502/1992, “alle funzioni di Legale rappresentante dell’azienda in caso di assenza o impedimento”.

Palazzolo, dal 9 settembre 2024 direttore amministrativo aziendale, è un dirigente di lungo corso dell’Asp Trapani, dove ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di Direttore dell’UOC Servizi di Staff e dell’UOC Risorse Umane. In passato ha anche guidato la Direzione amministrativa dell’ASP di Caltanissetta.

Con l’arrivo del Commissario torna al suo ruolo originale di direttore Amministrativo e affiancherà il nuovo commissari che viene da lontano