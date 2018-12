al lavoro operai della reset e maestranze del settore ville e giardini

Palermo, nella piazzetta Franco e Ciccio, all’interno della villetta intitolata a Domenico Modugno, è arrivato il Natale.

Dice Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia: “Grazie alle maestranze di Ville e Giardini insieme alla Reset, all’impegno del Sindaco Orlando e al Dott Fabio Giambrone, stamattina la villetta è stata addobbata con piante e stelle di natale per dare anche a questo angolo di Palermo un clima di festa per onorare i nostri grandi concittadini e illustri Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che non sono stati mai dimenticati da tutti noi”.