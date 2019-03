in via Maqueda

Cresce l’attesa a Palermo per la visita del presidente della Repubblica Popolare Cinese. Una città blindata, con numerose limitazioni al traffico per tutto il corso della visita, si prepara ad accogliere Xi Jinping. Non solo, Palermo offrirà infatti un occhio approfondito e curioso sulle nuove strade dell’arte in Cina e sugli artisti di ultimissima generazione.

La visita del presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping a Palermo, offre un’occasione per prendere contatto con l’arte contemporanea del Paese. All’interno della Cavallerizza di Palazzo Sant’Elia si inaugura oggi, 22 marzo alla 17.00, China Art Now crata da Giacomo Fanale. Glia utori della mostra sono Xu De Qi, Zhang Hongmei

Alle 14.00 all’interno dello storico palazzo di via Maqueda, invece, sarà presentata l’anteprima della rassegna in omaggio al presidente Xi Jinping, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e dell’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, del presidente di Settimana delle Culture, Bernardo Tortorici di Raffadali e del sovrintendente di Fondazione Sant’Elia, Antonio Ticali.