La Polizia Municipale informa che, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Popolare Cinese a Palermo il 23 e 24 Marzo 2019, è stata emanata l’ordinanza dirigenziale n. 323 che prevede l’istituzione del divieto di sosta a partire dalle ore 7.00 di giovedì 21 marzo e fino alle ore 14 di domenica 24 marzo ( fino a cessate esigenze) in alcune vie prospicienti “Villa Igea”, il quartiere Arenella, le vie dell’Olimpo/Venere e piazza Castelforte, oltre che nelle rotatorie s. Bolivar, Castelforte e quella tra via Olimpo e via Pertini. Dalle ore 7.00 di giovedì 21 marzo alle 24.00 del 23 marzo sarà istituito il divieto di sosta nelle zone di corso Calatafimi, piazza della Vittoria, piazza della Pinta, via Gen. Cadorna e via del Bastione. La sosta sarà limitata anche nelle vie Montepellegrino e Messina Marine in cui ricadono rispettivamente le strutture alberghiere “Hotel Astoria” e “”San Paolo Palace”. A partire dal pomeriggio del 23 marzo, fino alle 14 del 24 marzo le strade verranno chiuse al transito al passaggio dei cortei. Si raccomanda un uso limitato dei veicoli personali.

In dettaglio:

L’istituzione del Divieto sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle Piazze interessate, dalle ore 07,00 del 21/03/2019 alle ore 14,00 del 24/03/2019, e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia, lungo le seguenti strade:

Via Belmonte ( Intero tratto ); Salita Belmonte ( Intero Tratto ); Via Papa Sergio I (Tratto compreso tra via C.le M. Rampolla e per mt. 150 oltre il civ. 8 in direzione Arenella); via Cardinale Rampolla (Intero tratto compreso le pertinenze ambo i lati e con particolare attenzione dal civ. 8 a Via Papa Paolo VI – nonché il tratto compreso tra i civv. 7 e 23); via Comandante S. Gulì ( tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Amm. Rizzo e Salita Belmonte ); via Ammiraglio Rizzo (Tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Simone Gulì e Belmonte); piazza Acquasanta ( intera piazza ); Salita Le Chiavi ( intero tratto ); via Taranto (intero tratto ); via Bettolo (intero tratto ); via Papa VI (intero tratto); Cortile Trapani ( intero tratto ); via Calcedonio Giordano ( intero Tratto ); via Isaac Rabin (tratto compreso tra via Prospero Gualtieri e Largo Sellerio; Via Delle Industrie Navali (intero tratto di interesse comunale); via P. Bonanno ( Intero tratto ); Largo A. Sellerio (intero Slargo); via Martin Luther King (tratto compreso tra via della Favorita e Largo Sellerio ); via Prospero Gualtieri (intero tratto); via Ammiraglio Nicastro (tratto compreso tra la via Thaon De Revel e Largo Sellerio, via Venere (intero tratto ); via Dell’olimpo (tratto compreso tra via G.Lanza di Scalea e via Castelforte).

Inoltre è disposto il divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,00 del 21/03/2019 alle ore 14,00 del 24/03/2019 nelle seguenti aree interessate dalle: Rotatorie S. Bolivar compresa tra via G. Lanza di Scalea, via Nicoletti, via Partanna Mondello; Rotatoria compresa tra viale Olimpo e via S. Pertini; Rotatoria Castelforte compresa tra via Castelforte, viale Olimpo, e via Venere.

L’istituzione del Divieto sosta con rimozione coatta, ambo i lati nei tratti stradali ovvero per l’intera ampiezza delle Piazze interessate, dalle ore 07,00 del 21/03/2019 alle ore 24,00 del 23/03/2019, e comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia, e interruzione del transito veicolare al passaggio lungo le seguenti strade (dal pomeriggio del 23 alle ore 14 circa del 24 marzo): piazza della Pinta (intera piazza); via del Bastione (intero tratto); via Gen. Cadorna (tratto compreso tra via del Bastione e via Porta di Castro); Piazza Della Vittoria (intera Piazza); Corso Calatafimi (nei seguenti Tratti:- viale Regione Siciliana – via Marinuzzi; – 50 mt prima e dopo l’intersezione con via Pindemonte; – 50 mt prima di via Cappuccini e fino a Porta Nuova;).

Nelle sotto elencate vie e piazze in cui ricadono strutture Alberghiere è disposto:

– Il Divieto di sosta con rimozione permanente e/o permanente ambo i lati ovvero intera Piazza, dalle ore 07,00 del 21/03/2019 alle ore 14,00 del 24/03/2019 e comunque sino a cessate esigenze che verranno comunicate dalle competenti Autorità di Polizia:

Hotel Astoria Palace

– Via Montepellegrino – Tratto compreso tra il civ 119 e civ 147 e civ. 72 e il corrispondente numero lato pari di fronte al 119 su entrambe le carreggiate; – Via B. Petrocelli, Intera via;

San Paolo Palace Hotel

– Via Messina Marine , tratto compreso tra via Saetta e 100 metri dopo l’ingresso della prescritta struttura;

– Via Saetta, nel tratto compreso le adiacenze della struttura;

Il Comando di Polizia Municipale provvederà, per particolari esigenze di viabilità, ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni, aventi diritto e non previste.

