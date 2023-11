Sbarca on line in streaming la quarta puntata di Accura, il comedy talk ideato da Marcello Mordino. Dopo la trasmissione in tv di ieri sera mercoledì 22 ottobre, adesso è il giorno dello streaming, Giovedì 23 ottobre, la puntata viene trasmessa in streaming su BlogSicilia e sulla pagina Facebook del nostro giornale. La replica in tv è programmata per sabato 25, ancora su Video Regione, alle 18.35.

Quarantacinque anni di televisione e non sentirli

Marcello Mordino entra nelle nostre case con simpatia e ironia da 45 anni. E lo ho ha sempre fatto da protagonista assoluto di quello che una volta era il piccolo grande schermo dal tubo catodico. Oggi, invece, grazie alle innovazioni tecnologiche, è una piattaforma che va in più direzioni: non solo televisioni – sempre più smart, sempre più sofisticate ed accurate, ma anche su internet e su Facebook. Per festeggiare questo lasso di tempo da record, Mordino ha inventato proprio questo un comedy talk. Si chiama “Accura” e da inizio novembre è diventato un nuovo appuntamento fisso. Ed è un vero e proprio viaggio del tempo che ha il ritmo degli sketch e delle risate.

Mordino, il “postino” più amato dagli italiani

Mordino ha raggiunto il successo nazionale, grazie al ruolo di postino di “C’è Posta per te”, il programma condotto e scritto da Maria De Filippi. Ma quanta strada ha fatto quel postino per raggiungere il successo? E quella strada con chi l’ha percorsa? Così, per festeggiare i suoi primi 45 anni in tv, lasso di tempo da record, Mordino ha pensato a qualcosa che raccontasse quelle storie che l’hanno visto protagonista.

In questo viaggio alla scoperta di come eravamo, di come era la tv della seconda metà degli anni settanta, Marcello Mordino non sarà solo. Accanto a lui, c’è Mario Caminita, speaker radiofonico, una “spalla” di primo livello per guidare gli spettatori tra aneddoti, personaggi. “Accura”, in fondo, è una macchina del tempo per tracciare gli anni d’oro delle tv locali, un mondo di passione, pochi mezzi e tantissima fantasia.

Una meravigliosa storia nata nel 1978

Questa storia incredibile inizia nel 1978, con un programma che resterà nella storia della tv nazionale. Marcello Mordino, insieme all’indimenticato e indimenticabile Ferruccio Barbera, inventano un quiz a premi per la tv. Si chiamava “Io vedo CTS”. Quel programma sarà una fucina di talenti: giornalisti, attori comici, registi, fotografi e manager della comunicazione che scriveranno la storia della tv, ma anche della politica e dell’economia della nostra regione. E non solo.

Mordino da lì inizierà a inventare personaggi comici che poi porterà con se in tutti i suoi di carriera, sino ai palcoscenici nazionali, dal meteorologo Tony Fulmini, passando alla parodia di maghi, conduttori televisivi, stilisti di moda: un pot-pourri di allegria e sana comicità, con un pizzico di ironia. Tra le tante produzioni che hanno visto Mordino protagonista va ricordato anche Opinion Leader, una sorta di magazine del glamour, antesignano di tanti format di successo.

Accura, dunque, a non perdervi “Accura”. Ogni mercoledì alle 22.30, su Video Regione (ch 14 –dgt) e il giovedì alle 15 online su Blogsicilia.it e il sabato alle 18.35 in replica su Video Regione.