Parte da Catania la visita del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in Sicilia. Due giorni durante i quali il Vice Premier incontrerà la dirigenza regionale del partito tanto nella Sicilia orientale quanto in quella occidentale senza trascurare il centro dell’Isola.

I confronti catanesi

Oggi pomeriggio il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, è in visita a Catania, domani, sabato 17 gennaio 2026 sarà, invece, a Palermo.

Ad accoglierlo nel capoluogo etneo, il vice capodelegazione FI-PPE al Parlamento Europeo, l’eurodeputato Marco Falcone, segretario FI per la provincia di Catania, assieme ai parlamentari nazionali e regionali Giuseppe Castiglione, Nicola D’Agostino, Salvo Tomarchio, ai sindaci, agli amministratori locali e ai dirigenti azzurri del territorio.

Il segretario Tajani ha previsto una serie di incontri con la classe dirigente di Forza Italia dal pomeriggio alla sera presso un Hotel. Incontri singoli e riservati per ascoltare gli umori e il pensiero di ogni componente del partito che abbia un ruolo dirigenziale.

Le parole di Marco Falcone

Proprio nel giorno dell’arrivo di Tajani, Falcone, che guida l’ala degli oppositori siciliani, lancia il sasso al segretario nazionale. Nega di avere mire in giunta per i suoi in vista del rimpasto ma chiede che Marcelo caruso, il coordinatore regionale ce già si è candidato al congresso per essere eletto segretario, faccia un passo indietro. “Lo definisce “una persona perbene che non ha la caratura del leader…. e non può limitarsi a fare il notaio”.

Di fatto Falcone annuncia di avere pronti i candidati per contrastarlo nella campagna elettorale ma indica la via per la pace ovvero “si faccia da parte e torneremo a dialogare”.

L’effetto contrario

L’effetto ottenuto da questa dichiarazione, però, è l’esatto contrario. Il Presidente della Regione non commenta ma chi è più vicino a lui racconta che l’uscita di Falcone è stata recepita come intempestiva e tutt’altro he accomodante.

Schifani a Catania non c’è, preferisce incontrarlo domani a Palermo il segretario Tajani col quale ha un rapporto consolidato

Tamajo: “Basta polemiche”

L’Assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo prova a spegnere lui le polemiche: “È il momento di mettere in soffitta ogni polemica e guardare avanti con responsabilità. L’arrivo in Sicilia del segretario nazionale Antonio Tajani è motivo di soddisfazione e rappresenta un’occasione importante per rafforzare ulteriormente Forza Italia e il suo progetto politico”.

Con Schifani costruito percorso

“In questi anni – prosegue Tamajo – ho lavorato al fianco del presidente della Regione Renato Schifani, e insieme a deputati, amministratori e dirigenti di Forza Italia, costruendo un percorso fatto di risultati concreti, numeri importanti e risposte reali per il territorio siciliano. È stato un lavoro di squadra che ha premiato il partito e rafforzato la nostra credibilità”.

Coesione interna irrinunciabile

Secondo l’assessore, “la pace politica, la coesione interna e una piena coordinazione sono condizioni indispensabili per il benessere di un partito e per continuare a dare risposte efficaci ai cittadini. Le sfide che abbiamo davanti richiedono unità, non divisioni». «Forza Italia – conclude Tamajo – ha dimostrato di saper governare bene e di saper crescere. Continuiamo su questa strada con spirito costruttivo, senso di responsabilità e rispetto dei ruoli, perché solo così possiamo consolidare i risultati raggiunti e costruire quelli futuri”.