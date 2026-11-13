Nuova linfa per la macchina amministrativa dell’Isola. La Regione Siciliana ha pubblicato le graduatorie dei vincitori dei tre concorsi destinati a potenziare gli uffici strategici sul territorio. Si tratta di 252 nuove figure professionali a tempo indeterminato, a cui si aggiungeranno a breve altre 120 assunzioni tramite lo scorrimento di graduatorie già esistenti.

Gli elenchi ufficiali sono già consultabili sia sul portale del dipartimento della Funzione pubblica della Regione sia sul portale unico del reclutamento InPA. I vincitori potranno procedere con la sottoscrizione del contratto subito dopo l’approvazione della legge Finanziaria.

La ripartizione dei 252 vincitori

Il grosso del reclutamento riguarda i Centri regionali per l’impiego (Cpi), che accoglieranno 200 nuovi funzionari suddivisi in tre diversi profili:

95 specialisti mercato e servizi lavoro (codice SMSL);

80 specialisti amministrativo-contabili (codice SAC);

25 profili informatico-statistici (codice SIST).

Al seguente link gli elenchi dei vincitori del Concorso per 200 unità per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia.

Parallelamente, verrà rafforzato l’organico dell’Ispettorato del Lavoro con l’ingresso in servizio di 52 funzionari ispettivi, così ripartiti per favorire il ricambio generazionale:

30 ispettori del lavoro (codice ISPAM);

22 ispettori tecnici (codice ISPTEC).

Al seguente link le graduatorie dei vincitori dei concorsi per 52 ispettori del lavoro (ISPAM e ISPTEC).

Altre 120 assunzioni in arrivo con lo scorrimento

Oltre ai vincitori delle ultime selezioni, la giunta regionale ha dato il via libera a una modifica del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) per sbloccare ulteriori 120 posti attingendo dagli idonei delle graduatorie pregresse. L’iter attende ora il via libera definitivo della Corte dei Conti.

Nel dettaglio, lo scorrimento riguarderà:

70 unità del profilo Coge;

25 ispettori tecnici;

15 unità del profilo Teco;

10 archeologi.

Le parole dell’assessore Garigliano

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Francesca Garigliano, che ha sottolineato l’impegno dell’esecutivo sul fronte del ricambio generazionale nella pubblica amministrazione.

“Il governo Schifani continua a perseguire l’obiettivo di rinnovare il proprio personale e potenziare gli organici – dichiara l’assessore Garigliano –. I miei migliori auguri ai vincitori del concorso e un plauso ai nostri uffici del dipartimento della Funzione pubblica per la velocità e l’efficienza con cui hanno portato avanti le procedure di reclutamento”.

L’esponente della giunta ha poi confermato l’imminente ampliamento della platea degli assunti: “Con la modifica al Piao approvata in giunta, e ora al vaglio della Corte dei Conti, avremo la possibilità di assumere altre 120 idonei attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti”.