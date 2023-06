Approvata la delibera

Il consiglio comunale torna a deliberare e lo fa approvando, senza voti contrari, la delibera proposta dal Vice Sindaco di Palermo, Carolina Varchi, sulle nuove tariffe relative all’imposta di soggiorno.

Le parole di Carolina Varchi

“Abbiamo voluto separare le tariffe dal regolamento, che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti con il consiglio comunale, nelle articolazioni delle commissioni competenti e con le circoscrizioni ma, soprattutto, con tutte le associazioni di categoria che finalmente, da addetti ai lavori, potranno per dare il loro contributo. Abbiamo raccolto l’allarme degli operatori del settore prevedendo l’entrata in vigore dopo l’estate così da non creare difficoltà all’utenza che ha già programmato le proprie vacanze a Palermo. Abbiamo registrato una ritrovata sinergia tra tutti i gruppi consiliari oltre che proposte condivisibili da parte delle opposizioni, clima che ho cercato di favorire e che confido permanga durante l’intera sessione di bilancio che contempla anche il piano di riequilibrio, passaggi essenziali per il futuro della città. L’approvazione delle nuove tariffe, assolutamente in linea con la media delle prime dieci città d’Italia, comporterà maggiori introiti nelle casse comunali.

Il ruolo del Cir

Con l’entrata in vigore del Codice Identificativo Regionale (CIR), strumento fortemente voluto da Fratelli di Italia, per censire le strutture che offrono on line i propri servizi, Palermo ha già registrato quest’anno il 47.6% di strutture in più. Ciò significa che questa imposta – totalmente autobilanciante – senza intaccare il bilancio dell’ente, consentirà di fare interventi a garanzia del decoro urbano nelle zone maggiormente frequentate dai turisti. Ciò consentirà di potenziare i servizi offerti e, più in generale, sviluppare la grande vocazione turistica della città che per storia e cultura può ambire a incrementare le presenze turistiche, durante tutto l’arco dell’anno, dando un forte impulso al tessuto economico”. Lo dichiara in vice Sindaco di Palermo e parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi.

