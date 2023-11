L'avviso della protezione civile

Peggiorano le condizioni meteo in Sicilia. Previste fin dalle prossime ore piogge e temporali ed è subito allerta gialla nell’isola nonostante le temperature rimangano su valori quasi estivi.

L’avviso della protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico 23307 valido dalle 16 odierne fino alle 24 di sabato 4 novembre indica allerta gialla in tutte le province siciliane per la giornata di domani 4 novembre.

Le condizioni meteo odierne, allerta gialla in sette province

Ma già da oggi viene indicata allerta gialla in sette province e dovrebbero esserci le prime avvisaglie. Queste le precipitazioni indicate per oggi “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centrosettentrionali, con quantitativi cumulati deboli”.

Mari vengono indicati come agitati i bacini occidentali; molto mossi i restanti bacini. I venti: forti dai quadranti meridionali.

Temporali per il 4 novembre, allerta gialla in tutta l’isola

Questa, invece, la situazione prevista per la giornata di sabato 4 novembre. “Sparse, prevalentemente concentrate nella prima parte della giornata con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sui settori orientali, deboli sulle restanti zone”.

Mari: Agitati i bacini occidentali; molto mosso, fino ad agitato al largo, lo Ionio. Venti: Forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca.

Ed è prevista una flessione delle temperature, sia nei valori minimi che massimi.

“Cnr, in Toscana piogge mai così forti da almeno 50 anni”

Le condizioni meteo avverse da qualche giorno hanno colpito il resto d’Italia. Soprattutto la Toscana. Erano almeno 50 anni che non pioveva con questa intensità in quest’ultima regione dove il maltempo provocato dal passaggio della tempesta Ciaran conta almeno 5 vittime e sono caduti 190 mm di pioggia in tre ore. E le avverse condizioni meteo proseguiranno nel weekend colpendo ancora il Nord della regione, con possibili temporali.

La nuova perturbazione del fine settimana interesserà comunque tutto il Centronord, mentre il meridione ne sarà meno coinvolto. Queste le previsioni di Valerio Capecchi, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr di Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche. “Anche oggi – spiega – avremo un’instabilità pomeridiana”.