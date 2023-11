La nota della protezione civile regionale

Peggiorano le condizioni meteo in Sicilia ed arriva l’allerta gialla in tutta l’isola. La segnala la protezione civile regionale nell’avviso 23325 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico diffuso poco fa e valido fino alla mezzanotte di mercoledì 22 novembre.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

La nota indica allerta gialla in tutte e nove le province siciliane per mercoledì 22 novembre. Per quella giornata, le precipitazioni sono previste ” Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori centro-orientali”.

Scendono le temperature mentre non sono indicate variazioni significative le condizioni di mari (tendenti a molto mosso) e venti.

Per oggi invece, invece, la previsione sulle precipitazioni è la seguente: “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati deboli”.

Impatto del ciclone su sud Italia, Sicilia e Calabria

Le previsioni meteo indicano che il maltempo si estenderà al Sud Italia, interessando la Campania, la Sicilia e la Calabria, con possibilità di temporali in alcune zone. La Puglia potrebbe essere interessata localmente. Nel frattempo, al Nord Italia, Sanò prevede che splenda il sole durante questo periodo.

Il ciclone giovedì raggiungerà la Sicilia, portando condizioni meteorologiche avverse sull’isola. Il maltempo si estenderà anche su Calabria e Puglia meridionale, con venti intensi da nord nei bacini centro-meridionali. L’aria fredda causerà un sensibile calo delle temperature.

Per mercoledì 22 novembre è atteso un peggioramento: la circolazione depressionaria si approfondisce sull’isola determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.