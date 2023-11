Massime previste tra i 15 ed i 22 gradi

Instabilità, temperature in discesa e allerta gialla in sette province. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di domenica 12 novembre. Il maltempo, dunque, dovrebbe colpire l’isola.

Questo a causa della circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi.

Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio. Venti moderati occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso; Canale mosso.

Allerta gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, domenica 12 novembre 2023. L’avviso 23315 indica per la giornata di domani, su gran parte della Sicilia, sette province su nove inclusa Palermo, allerta gialla. Torna dunque il maltempo sull’Isola, dopo una brevissima tregua nella giornata di oggi, dove comunque era già atteso un peggioramento.

Temperature in lieve discesa

Scendono, seppur di poco, le temperature nell’isola. Massime previste tra i 15 ed i 22 gradi.

Previsti 20 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 21 a Catania, 15 ad Enna, 22 a Messina, 22 a Palermo, 17 a Ragusa, 21 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà asciutta, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Temperature minime in diminuzione.

Centro: In questa giornata arriveranno precipitazioni in genere deboli sin dal mattino su gran parte delle regioni. Temperature stazionarie.

Sud: Tempo in peggioramento su tutte le regioni per l’arrivo del ciclone di San Martino. Precipitazioni più forti sulle coste tirreniche.

Lunedì 13 novembre

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso su molte regioni, poi diventerà anche coperto in Liguria e al Nordest.

Centro: Sulle nostre regioni il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e ci saranno isolati piovaschi sull’alta Toscana. Clima mite di giorno

Sud: Il Maestrale che soffierà addosserà molte nubi sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria, ma senza piogge previste, sereno altrove.

Martedì 14 novembre

Nord: Il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o addirittura pure coperto su molte regioni. Sono attese nebbie mattutine diffuse.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo con tante nubi e isolati piovaschi soltanto sull’alta Toscana, altrove sarà sereno o poco nuvoloso.

Sud: Regime di alta pressione sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo.