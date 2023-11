Temperature stazionarie

Piogge e maltempo diffuse in tutta la Sicilia con tanto di allerta gialla poi le condizioni migliorano per l’aumento della pressione che determina un diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Rimangono stazionarie le temperature comprese tra 13 e 24 gradi. Queste le previsioni meteo nell’isola per la giornata di venerdì 10 novembre.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla

Allerta meteo in Sicilia per l’arrivo di piogge e temporali in tutta l’isola. L’avviso 23313 della protezione civile regionale per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, infatti, indica allerta gialla per in tutte e nove le province per la giornata venerdì 10 novembre. Possibili disagi, quindi, in tutta l’isola.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime previste tra i 13 ed i 24 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 23 a Ctania, 13 ad Enna, 222 a Messina, 21 a Palermo, 18 a Ragusa, 24 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tante nuvole e precipitazioni anche diffuse soltanto sul Friuli Venezia Giulia, rarissime altrove. Venti forti di Libeccio sul Mar Ligure.

Centro: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno la Toscana, l’Umbria e il Lazio, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da precipitazioni anche diffuse e molto forti in Campania, deboli in Basilicata e in Calabria.

Sabato 11 novembre

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Freddo notturno.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo che sarà prevalente, soltanto in Umbria le nubi potranno provocare qualche piovasco.

Sud: Il tempo più instabile sarà su coste della Campania e Calabria interna, altrove avremo un cielo sereno o con molte nubi in Sicilia.

Domenica 12 novembre

Nord: La giornata sarà asciutta, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Temperature minime in diminuzione.

Centro: In questa giornata arriveranno precipitazioni a tratti intense sin dal mattino su gran parte delle regioni. Temperature stazionarie.

Sud: Tempo in peggioramento su tutte le regioni per l’arrivo del ciclone di San Martino. Precipitazioni più forti sulle coste tirreniche.