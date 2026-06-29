Art4Women porta il RoadShow in Sicilia: l’evento a Capo d’Orlando apre la stagione espositiva itinerante

Spazio LOC – Capo d’Orlando 4 – 31 luglio 2026

Inaugurazione: sabato 4 luglio, ore 19.00





Art4Women, start up innovativa che promuove la connessione tra arte contemporanea, imprese e territorio, inaugura il 4 luglio in Sicilia la prima tappa del RoadShow: un progetto espositivo itinerante a forte impatto sociale, che attraverserà l’Italia a bordo di un van cargo elettrico, volto a portare la propria community di artisti internazionali nei territori, creando occasioni di incontro tra diverse pratiche artistiche, comunità locali e realtà culturali.

Dal 4 al 31 luglio 2026 lo Spazio LOC di Capo d’Orlando sostiene il format di Art4Women, in occasione della mostra personale di Eleonora Gugliotta, artista parte della community, dal titolo “Ciò che resta. Opere, tracce e archivi di Eleonora Gugliotta”, a cura di Elena Vukosavljevic.





Nella sede del Laboratorio Orlando Contemporaneo prende così forma la Project Room del RoadShow, uno spazio di ricerca e dialogo che amplifica la riflessione proposta da Gugliotta. Gli artisti della community sono stati invitati a confrontarsi con la domanda “Che cosa resta?”, rispondendo ognuno con un’opera capace di condensare una memoria personale, una traccia, una trasformazione o un’eredità.

La Project Room del Roadshow è una iniziativa curatoriale che mette in relazione diverse forme espressive, generando un archivio condiviso di sguardi e sensibilità. La ricerca individuale di Eleonora Gugliotta diventa così il punto di partenza per una riflessione corale, nella quale le opere dialogano tra loro e con il territorio, costruendo una rete di connessioni che rappresenta l’essenza stessa del RoadShow di Art4Women: creare momenti di connessione, valorizzare la comunità degli artisti e trasformare ogni tappa in un’esperienza collettiva di produzione culturale.





Il calendario del RoadShow si estenderà fino al 2027, con tappe in diverse città italiane, come per esempio: Como, Cernobbio, Firenze, Torino e Genova. In ogni contesto, Art4Women collaborerà

con stakeholder locali per costruire ponti tra la ricerca artistica contemporanea e le specificità culturali del territorio ospitante.

Ciò che resta

Opere, tracce e archivi di Eleonora Gugliotta

La mostra nasce dal desiderio di presentare per la prima volta a Capo d’Orlando, città d’origine dell’artista, una selezione significativa della sua ricerca, sviluppata negli ultimi anni attraverso installazione, fotografia, materiali organici, archivi visivi e interventi site-specific.

Il progetto si articola come un attraversamento di spazi, corpi e tracce, mettendo in relazione diversi nuclei di lavoro che, pur appartenendo a momenti differenti del percorso dell’artista, condividono una stessa tensione: indagare ciò che resta. Restano i segni dei luoghi attraversati, le memorie trattenute dalla materia, le presenze fragili del corpo, i residui di gesti, esperienze e trasformazioni.





Le opere esposte si muovono tra ambienti abbandonati, superfici sensibili e materiali residuali, costruendo una narrazione non lineare in cui il visitatore è invitato a orientarsi liberamente nello spazio. La mostra non segue un andamento cronologico, ma si sviluppa per nuclei, connessioni e stratificazioni, restituendo la complessità di una ricerca che lavora sul limite tra visibile e invisibile, presenza e assenza, memoria individuale e memoria collettiva.

Al centro del percorso si colloca la serie Spoglie, in cui il corpo diventa presenza fragile e transitoria, sospesa tra immagine, mappa e traccia organica. Attorno a questo nucleo si sviluppano altri lavori che ne ampliano il significato: Ambienti, architetture tessili e fotografiche che indagano la memoria dei luoghi abbandonati; Scorie Microcosmiche, che raccolgono e rielaborano frammenti residuali e materiali intimi; e altri progetti che restituiscono il processo, l’archivio e la stratificazione del lavoro.

Ciò che resta diventa così un percorso tra ciò che sopravvive, ciò che si deposita e ciò che continua a trasformarsi: una mostra in cui materiali fragili, tracce organiche, immagini e frammenti di spazio compongono un archivio sensibile del passaggio umano.

La mostra vede inoltre la collaborazione dell’associazione Vento di Terra. Una parte dell’eventuale ricavato delle vendite sarà destinata a sostenere le attività dell’associazione a favore della popolazione palestinese. La collaborazione culminerà in un evento conclusivo dedicato ai temi della memoria, della partecipazione e della solidarietà.





Informazioni

Project Room del RoadShow di Art4Women

Ciò che resta. Opere, tracce e archivi di Eleonora Gugliotta A cura di Elena Vukosavljevic per Art4Women – RoadShow Spazio LOC – Laboratorio Orlando Contemporaneo

Via del Fanciullo 2, Capo d’Orlando 4–31 luglio 2026

Inaugurazione: sabato 4 luglio, ore 19.00





Orari di apertura

Lunedì – Venerdì: 9.00–13.00 / 16.00–18.00 (Apertura pomeridiana su richiesta)

Sabato: 17.00–20.00

Contatti

Art4Women srl – via Durando 38 a Milano 02.91157714

www.art4women.com info@art4women.com

Luogo: Spazio LOC, Via del Fanciullo , 2, CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 19:00

Info:





COMUNICATO STAMPA

Art4Women – RoadShow | Prima tappa









Art4Women porta il RoadShow in Sicilia: l’evento a Capo d’Orlando apre la stagione espositiva itinerante

Spazio LOC – Capo d’Orlando 4 – 31 luglio 2026

Inaugurazione: sabato 4 luglio, ore 19.00





Art4Women, start up innovativa che promuove la connessione tra arte contemporanea, imprese e territorio, inaugura il 4 luglio in Sicilia la prima tappa del RoadShow: un progetto espositivo itinerante a forte impatto sociale, che attraverserà l’Italia a bordo di un van cargo elettrico, volto a portare la propria community di artisti internazionali nei territori, creando occasioni di incontro tra diverse pratiche artistiche, comunità locali e realtà culturali.

Dal 4 al 31 luglio 2026 lo Spazio LOC di Capo d’Orlando sostiene il format di Art4Women, in occasione della mostra personale di Eleonora Gugliotta, artista parte della community, dal titolo “Ciò che resta. Opere, tracce e archivi di Eleonora Gugliotta”, a cura di Elena Vukosavljevic.

Nella sede del Laboratorio Orlando Contemporaneo prende così forma la Project Room del RoadShow, uno spazio di ricerca e dialogo che amplifica la riflessione proposta da Gugliotta. Gli artisti della community sono stati invitati a confrontarsi con la domanda “Che cosa resta?”, rispondendo ognuno con un’opera capace di condensare una memoria personale, una traccia, una trasformazione o un’eredità.

La Project Room del Roadshow è una iniziativa curatoriale che mette in relazione diverse forme espressive, generando un archivio condiviso di sguardi e sensibilità. La ricerca individuale di Eleonora Gugliotta diventa così il punto di partenza per una riflessione corale, nella quale le opere dialogano tra loro e con il territorio, costruendo una rete di connessioni che rappresenta l’essenza stessa del RoadShow di Art4Women: creare momenti di connessione, valorizzare la comunità degli artisti e trasformare ogni tappa in un’esperienza collettiva di produzione culturale.

Il calendario del RoadShow si estenderà fino al 2027, con tappe in diverse città italiane, come per esempio: Como, Cernobbio, Firenze, Torino e Genova. In ogni contesto, Art4Women collaborerà

con stakeholder locali per costruire ponti tra la ricerca artistica contemporanea e le specificità culturali del territorio ospitante.

Ciò che resta

Opere, tracce e archivi di Eleonora Gugliotta





La mostra nasce dal desiderio di presentare per la prima volta a Capo d’Orlando, città d’origine dell’artista, una selezione significativa della sua ricerca, sviluppata negli ultimi anni attraverso installazione, fotografia, materiali organici, archivi visivi e interventi site-specific.

Il progetto si articola come un attraversamento di spazi, corpi e tracce, mettendo in relazione diversi nuclei di lavoro che, pur appartenendo a momenti differenti del percorso dell’artista, condividono una stessa tensione: indagare ciò che resta. Restano i segni dei luoghi attraversati, le memorie trattenute dalla materia, le presenze fragili del corpo, i residui di gesti, esperienze e trasformazioni.

Le opere esposte si muovono tra ambienti abbandonati, superfici sensibili e materiali residuali, costruendo una narrazione non lineare in cui il visitatore è invitato a orientarsi liberamente nello spazio. La mostra non segue un andamento cronologico, ma si sviluppa per nuclei, connessioni e stratificazioni, restituendo la complessità di una ricerca che lavora sul limite tra visibile e invisibile, presenza e assenza, memoria individuale e memoria collettiva.

Al centro del percorso si colloca la serie Spoglie, in cui il corpo diventa presenza fragile e transitoria, sospesa tra immagine, mappa e traccia organica. Attorno a questo nucleo si sviluppano altri lavori che ne ampliano il significato: Ambienti, architetture tessili e fotografiche che indagano la memoria dei luoghi abbandonati; Scorie Microcosmiche, che raccolgono e rielaborano frammenti residuali e materiali intimi; e altri progetti che restituiscono il processo, l’archivio e la stratificazione del lavoro.

Ciò che resta diventa così un percorso tra ciò che sopravvive, ciò che si deposita e ciò che continua a trasformarsi: una mostra in cui materiali fragili, tracce organiche, immagini e frammenti di spazio compongono un archivio sensibile del passaggio umano.

La mostra vede inoltre la collaborazione dell’associazione Vento di Terra. Una parte dell’eventuale ricavato delle vendite sarà destinata a sostenere le attività dell’associazione a favore della popolazione palestinese. La collaborazione culminerà in un evento conclusivo dedicato ai temi della memoria, della partecipazione e della solidarietà.

Informazioni





Project Room del RoadShow di Art4Women

Ciò che resta. Opere, tracce e archivi di Eleonora Gugliotta A cura di Elena Vukosavljevic per Art4Women – RoadShow Spazio LOC – Laboratorio Orlando Contemporaneo

Via del Fanciullo 2, Capo d’Orlando 4–31 luglio 2026

Inaugurazione: sabato 4 luglio, ore 19.00





Orari di apertura

Lunedì – Venerdì: 9.00–13.00 / 16.00–18.00 (Apertura pomeridiana su richiesta)

Sabato: 17.00–20.00

Contatti

Art4Women srl – via Durando 38 a Milano 02.91157714

www.art4women.com info@art4women.com

Link: https://art4women.com/eventi/prima-tappa-roadshow-capo-dorlando/

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