l'iniziativa di amici dei musei siciliani e fondazione sant'elia

L’associazione Amici dei Musei Siciliani, in collaborazione con la Fondazione Sant’Elia, riapre l’Oratorio di San Lorenzo con “Le notti del Caravaggio”, nel fine settimana, venerdì e sabato, con visite notturne, dalle 19,00 alle 23,00 in rete con la mostra “Caravaggio Experience” attraverso un biglietto unico.

La mostra che si svolge a Palazzo S. Elia torna con la straordinaria esperienza che si snoda tra videoinstallazioni immersive, sonorità barocche, frammenti di dipinti che si materializzano in piccoli set; tra le opere in proiezione (una quarantina) non poteva mancare la Natività realizzata per l’Oratorio di San Lorenzo, rubata nel 1969 e mai ritrovata.

Sarà quindi l’occasione per visitare eccezionalmente l’oratorio di sera, dove si potrà ammirare la magnifica “ri-produzione” della Natività di Caravaggio, realizzata da Factum Art e collocata, sopra l’altare nel dicembre del 2015, per Operazione Caravaggio, prodotta da Sky Arte, durante una cerimonia ufficiale alla presenza del Presidente della Repubblica, e gli strumenti musicali recentemente riposizionati che le statue in stucco suonavano sopra l’altare, inneggianti alla Natività, rubati anch’essi durante il nefasto periodo dell’abbandono.

La visita sarà accompagnata dalle sonorità ambientali di Francesco Calabria.

Le notti del Caravaggio

Venerdì 20 e sabato 21, 27 e 28 giugno ore 19:00 – 23:00,

Ingresso oratorio e mostra 7,00 euro

Domenica ore 10,00 – 18,00

Ingresso oratorio 3,00 euro intero /2,00 euro ridotto

Visitabile la Natività di Rori Palazzo per NEXT, esposta nell’ex sacrestia.