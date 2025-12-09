Cosa succede quando l’espressione incontra l’accoglienza? Scopri come IMMERSED usa la creatività per il benessere e l’integrazione di persone rifugiate dall’Ucraina.
In tutta Europa, molte persone che hanno lasciato l’Ucraina affrontano sfide importanti nel ricostruire la propria vita e nel trovare spazi di supporto ed espressione, in particolare in Polonia, Romania e Slovacchia. Attraverso l’arteterapia IMMERSED lavora per rafforzare questi percorsi sociali e professionali, promuovendo benessere, partecipazione e connessione con la comunità.
Se lavori con persone in situazioni vulnerabili e vuoi rigenerarti o semplicemente desideri scoprire nuovi modi per ascoltare e raccontare te stessə, partecipa al workshop gratuito IMMERSED.
???? venerdì 12 dicembre 2025
???? 15:00–17:00
???? Sala Rete Invitalia, Cinema De Seta – Cantieri Culturali alla Zisa
???? Evento gratuito in collaborazione con ERROR Fest Palermo
Prenota il tuo posto ????
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLt2Yf9bHu_IqyvBoV65GxyBoxsYVQaLVRNUh1Osm7OhW0FA/viewform
AGENDA
☮️ Introduzione a IMMERSED e alle esperienze delle persone rifugiate dall’Ucraina – 20 minuti
Con Giulia De Santis, project manager di IMMERSED
Una panoramica sintetica del progetto e dell’importanza del benessere emotivo come base per una partecipazione attiva nelle comunità locali.
???? Workshop di Arteterapia – 1 ora e 40 minuti
Facilitato da Elisa Garcia, graphic designer & trainer
Uno spazio creativo e sicuro per riconnettersi con sé stessɜ attraverso l’espressione artistica [non è richiesta alcuna esperienza precedente].
Per maggiori informazioni:
- immersed4work.org
- giulia.desantis@cesie.org
Luogo: Sala Rete Invitalia, Cinema De Seta – Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Workshop
Data Inizio: 12/12/2025
Data Fine: 12/12/2025
Ora: 15:00
Artista: CESIE ETS
Prezzo: 0.00
Info:
Prenotazione obbligatoria qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLt2Yf9bHu_IqyvBoV65GxyBoxsYVQaLVRNUh1Osm7OhW0FA/viewform
Link: https://cesie.org/events/immersed-arteterapia-benessere-error-fest/
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook