Cosa succede quando l’espressione incontra l’accoglienza? Scopri come IMMERSED usa la creatività per il benessere e l’integrazione di persone rifugiate dall’Ucraina.

In tutta Europa, molte persone che hanno lasciato l’Ucraina affrontano sfide importanti nel ricostruire la propria vita e nel trovare spazi di supporto ed espressione, in particolare in Polonia, Romania e Slovacchia. Attraverso l’arteterapia IMMERSED lavora per rafforzare questi percorsi sociali e professionali, promuovendo benessere, partecipazione e connessione con la comunità.

Se lavori con persone in situazioni vulnerabili e vuoi rigenerarti o semplicemente desideri scoprire nuovi modi per ascoltare e raccontare te stessə, partecipa al workshop gratuito IMMERSED.





???? venerdì 12 dicembre 2025

???? 15:00–17:00

???? Sala Rete Invitalia, Cinema De Seta – Cantieri Culturali alla Zisa

???? Evento gratuito in collaborazione con ERROR Fest Palermo





Prenota il tuo posto ????

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLt2Yf9bHu_IqyvBoV65GxyBoxsYVQaLVRNUh1Osm7OhW0FA/viewform









AGENDA

☮️ Introduzione a IMMERSED e alle esperienze delle persone rifugiate dall’Ucraina – 20 minuti

Con Giulia De Santis, project manager di IMMERSED

Una panoramica sintetica del progetto e dell’importanza del benessere emotivo come base per una partecipazione attiva nelle comunità locali.





???? Workshop di Arteterapia – 1 ora e 40 minuti

Facilitato da Elisa Garcia, graphic designer & trainer

Uno spazio creativo e sicuro per riconnettersi con sé stessɜ attraverso l’espressione artistica [non è richiesta alcuna esperienza precedente].









Per maggiori informazioni:

immersed4work.org

giulia.desantis@cesie.org





