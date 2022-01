Le operazioni della finanza, prodotti non sicuri per la salute

Sono potenzialmente prodotti nocivi. La guardia di finanza ha realizzato una doppia operazione sul territorio di Palermo città in tre diverse attività commerciali. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 40 mila pezzi che erano stati messi in vendita ma che per il consumatore finale potevano essere pericolosi. Questo perché in tutti i casi non avevano alcun marchio Ce, che è sinonimo di garanzia di qualità del prodotto. Senza questa sigla significa che i pezzi in vendita non sono stati sottoposti ai rigidi standard di qualità per la loro composizione e funzionalità.

Palloncini e prodotti per feste

I finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo hanno sequestrato altri 23 mila articoli considerati “non sicuri” per il consumatore. Tra il materiale sequestrato palloncini gonfiabili in gomma, tubi spara coriandoli ed altri elementi decorativi per feste tutti senza la prevista marcatura Ce (comunità europea) e quindi potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori. Per il rappresentante legale della società è scattata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 10.000 euro.

Le altre due verifiche

I militari del gruppo pronto impiego Palermo, hanno sequestrato altri 14 mila articoli non sicuri. I controlli sono scattati in due esercizi commerciali gestiti da cinesi in via Leonardo da Vinci ed in via Cataldo Parisio. Sono stati trovati nel corso dei controlli quasi 14 mila tra giocattoli, elettrodomestici, articoli per la casa e per la scuola, commercializzati in violazione del codice del consumo e sicurezza prodotti senza il marchio Ce.

Anche addobbi di natale

Anche le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza non erano in italiano. Sono stati sequestrati 1.100 tra addobbi, decorazioni e accessori natalizie. I due rappresentanti legali sono stati multati con 12.000 euro.

Il marchio Ce

La marcatura Ce denomina un insieme di pratiche obbligatorie per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria, che include anche l’applicazione di un simbolo con le lettere “Ce” sul prodotto oggetto di marcatura. Il marchio è apposto dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione europea, il quale dichiara, per mezzo della dichiarazione di conformità (o di prestazione nel caso dei prodotti da costruzione), che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili.