Indagini in corso sul ferimento dell’artista inglese Orlando Campbell trovato alle 5 di mattina in una pozza di sangue nella sua stanza di Palazzo Speciale Raffadali a Palermo.

Da ore due amiche si trovano alla squadra mobile di Palermo e vengono interrogate per cercare di ricostruire quanto successo nell’appartamento. Campbell si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale Policlinico.

Le sue condizioni sono gravi. Ha una ferita alla testa che secondo quanto ha accertato il medico legale potrebbe essere compatibile anche con una caduta dal soppalco. Campbell è in coma. In un primo momento era stato detto che l’artista inglese esponeva a Palermo per Manifesta 12.

Era arrivato a Palermo da alcuni mesi e nel palazzo di Raffadali e ha allestito una sua installazione artistica che in tanti hanno visto. Ma dall’organizzazione di Manifesta 12 arriva la precisazione “che l’artista inglese non è inserito nel programma principale della biennale e non fa parte del programma di eventi collaterali di Manifesta 12. L’artista, pertanto, non espone a Palazzo Speciale Raffadali nell’ambito della biennale”.

