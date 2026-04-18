C’è un momento in cui la sirena tace, la caserma chiude le porte e l’uniforme si fa palcoscenico. Quel momento si chiama Artisti in Divisa, il talent show interforze promosso da Uil Polizia con il patrocinio del Comune di Palermo. Chi sale sul palco?

Donne e uomini della Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria. Per una sera depongono il grado, ma non lo spirito di servizio. Lo trasformano. Cantanti, attori, poeti, clown: talenti che ogni giorno proteggono la città e che per una notte mostrano l’altra faccia della divisa — quella della passione artistica.

Perché sotto una prestigiosa uniforme non c’è solo disciplina. Batte il cuore di un artista.

L’appuntamento domenica 20 Aprile – Teatro Politeama, Palermo .Settima edizione: un gran galà che celebra il meglio di questi anni. Sul palco saliranno coloro che si sono distinti nelle edizioni precedenti, insieme a tanti ospiti speciali: il Maestro Mario Renzi il Quartetto Montalbano, Ernesto Maria Ponte Antonio Pandolfo Marco Manera e la Sand Artist internazionale Stefania Bruno.

Daranno un abbraccio comune, fatto di musica, parole e sorrisi.

Questa non è solo una serata di spettacolo. È servizio, ancora una volta. L’intero evento sostiene i progetti dell’Associazione Ricordando Ludovica, che accoglie e ospita le famiglie dei bambini provenienti da fuori provincia, ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo. Perché proteggere significa anche prendersi cura quando la battaglia è più difficile.

Vedrai cosa succede quando il dovere incontra il talento.

Perché scoprirai che chi indossa una divisa sa anche emozionare, far ridere, commuovere. Perché la solidarietà, in divisa, ha una voce in più: quella dell’arte. Presenteranno la serata Maurizio Midulla Barbara Lipari con la partecipazione di Rosaria Maira .