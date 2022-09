A Reggio Calabria, pongisti siciliani protagonisti

La terza edizione del campionato italiano a squadre di serie A e B di tennistavolo targato Fisdir organizzato dalla società mazzarese Asd Paralimpica Mimì Rodolico ha un forte accento siciliano.

La kermesse tricolore che si è disputata alla palestra dell’Itg Augusto Righi di Reggio Calabria è stata dominata dalle società isolane. L’Asd Radiosa Palermo ha vinto il titolo nazionale di serie A, il Circolo Etneo il titolo italiano di serie B. Ma anche i podi sono stati tutti di marca isolana a conferma dell’ottimo stato di forma del movimento pongistico della Fisdir siciliana.

Quaranta atleti partecipanti

Il campionato italiano ha visto la partecipazione di oltre 40 atleti e di 16 squadre provenienti da tutto il territorio nazionale. Alla società organizzatrice mazarese il titolo tricolore nella categoria C21. Francesco Asaro e Francesco Spina si sono imposti sugli avversari della Asd Orizzonte Gela Antonio Caci, Mario Pizzarri, Alessandro Bennici, secondi ed alle compagne di squadra Anna Abate e Jessica Ingrao classificate sul terzo gradino del podio

In serie A trionfo tutto siciliano, oro all’Asd Radiosa Palermo

È stato trionfo su tutta la linea e su tutte le categorie per le società siciliane impegnate all’Augusto Righi di Reggio Calabria. I club si sono imposti sullo scenario nazionale di serie A grazie alle performance di Giacomo Abate, Marco Cacioli e Lorenzo Rione Fili (Asd Radiosa), campioni d’Italia. Argento nazionale open per Ionut Galletti, Massimo Greppi, e Simone Miserotti (Asd Fiamma Riposto). Risultato in ex aequo per gli atleti dell’Asd Mediterraneo Mirko Cundari e Daniele Dattolo e dell’Asd Il Sottomarino di Palermo, Francesco Martinez e Danilo Lucchese. Quest’ultimi già detentori del bronzo nazionale.

La Radiosa Palermo aveva vinto nella prima metà di giugno la Coppa Sicilia a Zafferana Etnea.

Altra tripletta in serie B, Il Circolo Etneo davanti a tutti

La serie B ha visto, invece, il trionfo degli atleti Andrea Ferrara, Simone Lo Sauro (Il Circolo Etneo), davanti ai tesserati della Mimì Rodolico Sebastiano Amodeo e Giuseppe Sciacca, argento nazionale, e agli atleti della Orizzonte Gela Emanuele Barone, Nuccio Samà e Andrea Sacciotti detentori del bronzo nazionale.