Padre e madre soccorsi dai sanitari del 118

E’ nata sotto la statua di padre Pio nella zona di via Messina Marine questa notte dentro la Fiat Panda del padre la piccola Asia. Lei e la mamma Roberta, di 25 anni, stanno bene e sono ricoverate all’ospedale Buccheri La Ferla.

La scorsa notte era iniziato il travaglio.

Il padre, molto agitato, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza è partito da Porticello, frazione del comune di Santa Flavia (Pa). Si è messo in viaggio diretto a Palermo. E’ stato in contatto con la sala operativa del 118. A rincuorarlo e aiutarlo in questo momento l’operatore del 118 Giuseppe Civiletto.

Da Palermo è partita un’ambulanza. L’incontro alla Bandita proprio sotto la statua di padre Pio. I sanitari hanno individuato l’auto che viaggiava con le quattro frecce accese. La piccola grazie all’intervento dei soccorritori Rosario Alfano e Fabio La Paglia è nata nell’auto.

Poi mamma figlia sono state portate nel reparto di ostetricia del Buccheri La Ferla. Le due stanno bene.