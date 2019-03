il primo appuntamento domani

Il primo appuntamento che apre #aspettandoilfestino2019, calendario di incontri ideato da Vincenzo Montanelli e Lollo Franco, che condurrà al 395° Festino con l’obiettivo di coinvolgere il popolo palermitano in ogni passaggio della sua festa, si svolgerà sabato 30 marzo al Santuario di Santa Rosalia, a Monte Pellegrino.

Ad accogliere fedeli, devoti o semplici curiosi sarà Don Gaetano Ceravolo, reggente del Santuario, che dalle ore 16,00 nello spiazzale antistante comincerà a raccontare i passaggi più significativi legati alla storia e al culto della Santuzza tra sogni, visioni, miracoli e leggende.

Dallo spiazzale, per la prima volta nella storia del Festino, ci sarà un collegamento con New York in particolare con Radio Hofstra University, una delle realtà che sta promuovendo l’evento presso le Comunità Italiane presenti all’estero. Il racconto proseguirà all’interno della grotta del Santuario, dove Don Ceravolo mostrerà i segni e le testimonianze ancora visibili, completando, ai piedi della Statua della Santuzza, il racconto, prima della celebrazione della Santa Messa che avrà inizio al termine dell’incontro.

Sarà possibile, inoltre, accedere alle “Stanze del tesoro di Santa Rosalia”, un piccolo ma ricchissimo museo che conserva oggetti unici, tra cui una Galea d’argento, nave ex-voto di cm130 x 100 di circa 20 Kg di peso, ritrovati nell’Antico Forziere, locale restaurato, adibito una volta a deposito e magazzino, anch’esso oggetto della visita, luogo che tra il 1600 e il 1700 custodiva quanto oggi è esposto nell’antica “Sala consiliare”.

L’appuntamento prevederà anche un momento musicale curato dal Quartetto Mozart, composto da Davide Mazzamuto, Marcella Napolitano, Carmelita Di Marco e Nicola Timiras, che eseguiranno, nel corso del pomeriggio, brani attinti dal repertorio del compositore austriaco.

Saranno presenti tra gli altri: Leoluca Orlando Sindaco di Palermo, Adham Darawsha Assessore alle Culture, Lollo Franco Direttore Artistico e Vincenzo Montanelli Direttore Organizzativo del 395° Festino di Santa Rosalia-Palermo.