Nuove assunzioni al Comune di Palermo. Si tratta di otto funzionari amministrativi e 25 assistenti sociali e, contemporaneamente, della proroga del contratto per altri 12 funzionari del piano complementare di azione. Sono questi i numeri delle assunzioni del Comune di Palermo nell’ambito del piano di fabbisogno del personale per il triennio 25/27.

Oggi la firma dei contratti

Questa mattina, presso la sede dell’assessorato al Personale, otto funzionari, già in servizio a tempo pieno e determinato presso il Comune di Palermo, hanno sottoscritto un contratto a tempo pieno ed indeterminato, a completamento della procedura di stabilizzazione, prevista dall’accordo Stato-Comune che, nel complesso, ha portato all’assunzione di 20 funzionari. Con loro hanno sottoscritto il contratto anche 25 assistenti sociali, vincitori di concorso pubblico. Infine, firma anche della proroga del contratto per 12 funzionari Poc. Questa avrà una durata di sei mesi, dal 1° maggio al 31 dicembre prossimo e successivamente il contratto sarà ancora prorogato per un altro anno e cioè fino a tutto dicembre ’26 o si procederà alla stabilizzazione al ricorrere dei requisiti.

Il sindaco e l’assessore al Personale

“Prosegue il percorso di potenziamento del personale del Comune da parte dell’amministrazione con l’obiettivo di incrementare le figure nei settori che da anni registrano le maggiori carenze – dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Personale Dario Falzone –. Questo è un altro passo, dopo l’approvazione del piano del fabbisogno da parte della Giunta che punta ad assumere 80 funzionari da qui al 2027 e siamo soddisfatti dell’ingresso nell’Ente di un significativo numero di assistenti sociali, figure fondamentali a sostegno dei cittadini più fragili”.

L’ultimo atto dell’assessore Pennino

“Con la firma dei 25 assistenti sociali – afferma Rosi Pennino Assessore comunale alle Attività Sociali e Socio Sanitarie al suo ultimo atto visto che domani l’incarico passerà a Mimma Calabrò – si conclude un percorso avviato dall’Amministrazione Lagalla per il potenziamento dell’organico dei servizi sociali del Comune di Palermo. L’ingresso di queste nuove figure professionali si inserisce in un quadro generale di programmazione che l’Assessorato ha portato avanti per l’ottimizzazione e valorizzazione delle risorse a disposizione e per l’implementazione di servizi essenziali per i cittadini in condizioni di bisogno”.