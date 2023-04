Iscrizioni aperte fino al 20 aprile

La Sicilia torna ancora una volta protagonista della formazione di qualità, per lo sviluppo di nuove figure professionali legate al web e alla programmazione informatica.

L’azienda Tecno Service ha, infatti, lanciato un nuovo percorso formativo gratuito, da 15 posti, per la figura di Tecnico di sviluppo software Java, con possibilità di assunzione post stage.

Il corso, finanziato nell’ambito dell’Avviso Formazione per la creazione di nuova occupazione (Ex Avviso 33/2019) – PACSICILIA, fornisce gli strumenti per sviluppare competenze interdisciplinari, trasversali e tecniche, utili per la gestione e creazione di software e applicazioni web complesse tramite linguaggio Java.

Un’opportunità concreta per trovare lavoro

Si tratta di un’opportunità imperdibile in un mercato in cui la domanda di professionisti qualificati, specie nel settore dell’Information Technology, supera di gran lunga l’attuale offerta.

Al termine del percorso formativo, oltre al rilascio di un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite, gli studenti potranno, infatti, contare su un’opportunità di lavoro concreta all’interno di Digitrend, tech company specializzata in prodotti per gli editori, che si è impegnata ad assumere 4 fra gli studenti più brillanti del corso.

Cosa fa lo sviluppatore Java

Il programmatore Java è oggi una delle figure più richieste nel mercato del lavoro e grazie a una conoscenza approfondita della sintassi di questo linguaggio di programmazione si occupa della progettazione, implementazione e manutenzione delle applicazioni Java, interfacciandosi con altre figure presenti in azienda come il Back End e il Front End Developer.

Inoltre, lo sviluppatore Java, oltre a occuparsi della scrittura dei codici, effettua anche analisi, test e debug dei software, identificando eventuali problemi e proponendo soluzioni e modifiche per il miglioramento dei processi applicativi.

I destinatari e il programma del corso

Il corso, riservato a 15 disoccupati o inoccupati con diploma di scuola media secondaria, si svolgerà a Palermo presso la sede di Tecno Service in P.zza verdi 53 e avrà una durata complessiva di 390 ore, di cui 300 riservate al corso di formazione e 90 allo stage in azienda, per un impegno settimanale di 30 ore.

Nel dettaglio il programma del corso si articolerà in 5 moduli: Introduzione alla programmazione con Java; Programmazione di applicazioni: object – orientend programming; Ecdl webediting standard UNI 17024; Java su android e implementazione di un progetto.

Modalità di selezione e come partecipare

I candidati interessati saranno selezionati sulla base di un test a risposta multipla, un test/colloquio volto ad accertare le competenze tecnico professionali e un colloquio motivazionale.

Per iscriversi al corso gratuito per Tecnico di sviluppo software Java sarà necessario trasmettere la domanda di ammissione, redatta secondo l’allegato A dell’Avviso, entro il 20 aprile 2023, secondo tre modalità:

per email all’indirizzo info@tecnoservicepalermo.com;

tramite raccomandata indirizzata alla Tecno Service soc. coop sita a Palermo in P.zza G. Verdi 53 90139 Palermo;

brevi manu direttamente presso la sede Tecno Service, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

I candidati interessati a partecipare al coro dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia del codice fiscale; Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e Patto di Servizio rilasciati dal Centro per l’Impiego e copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza o autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000.

Per maggiori dettagli consulta il bando, disponibile sul sito di Tecno Service.