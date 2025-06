La nuova sede in via Principe di Paternò 168

Una nuova casa per gli amanti delle auto apre le porte a Palermo. Astercar ha aperto un nuovo showroom in via Principe di Paternò 168 e lo ha fatto con stile: protagoniste assolute, le nuove versioni della Mazda MX-5 2025, icona della guida a cielo aperto.

Un punto di riferimento per Mazda a Palermo

L’apertura della nuova sede Astercar rafforza la presenza del marchio Mazda nel capoluogo siciliano. La nuova concessionaria in via Principe di Paternò è pensata per offrire un’esperienza d’acquisto curata nei minimi dettagli, in linea con la filosofia del marchio giapponese: attenzione artigianale, qualità senza compromessi e passione per la guida.

Oltre alla sede storica di Partinico (S.S. 113 – km 310), Astercar amplia così il proprio raggio d’azione, offrendo a Palermo un punto vendita e assistenza ufficiale con uno spazio espositivo rinnovato, moderno e accessibile.

In vetrina la nuova Mazda MX-5, elegante e sportiva

Il giorno dell’inaugurazione Astercar ha presentato la Mazda MX-5 2025, disponibile ora in due nuove versioni speciali: Kazari e Homura. Un’auto simbolo della libertà su strada, che continua a evolversi senza tradire la sua anima originaria.

Kazari punta sull’eleganza pura: pelle nappa beige, soft top in tinta, interni curati come un abito su misura. Homura è la risposta per chi cerca grinta e prestazioni: sedili sportivi Recaro, pinze Brembo rosse, cerchi forgiati Rays e uno sterzo ancora più preciso.

Entrambe montano il motore Skyactiv G da 1.5 litri e 132 cavalli, con prezzi che partono da 32.400 euro. Sulle nuove versioni della Mazda MX-5 sono stati introdotti miglioramenti tecnici allo sterzo, ora più fluido e reattivo grazie a materiali innovativi, una nuova posizione del servosterzo e un software dedicato. Anche il sound del motore è stato ottimizzato, con un timbro più pieno e progressivo grazie a un nuovo risuonatore e modifiche alla cassa del filtro dell’aria.

La nuova sede Astercar vuole essere più di un punto vendita: un luogo d’incontro per appassionati, un punto di riferimento per chi cerca un’auto che unisca bellezza, innovazione e piacere di guida.