Il profilo Facebook, Instagram e l’account dell’email di Totò Cuffaro questa mattina sono stati hackerati e non è possibile accedere.

“Si tratta di un vile gesto che stiamo provvedendo a denunciare all’autorità giudiziaria – dichiara il commissario regionale della Dc Nuova Totò Cuffaro -. Ancora una volta, come sta succedendo troppo spesso nell’ultimo periodo, la Dc viene messa sotto attacco, tentando, come in questo caso, di mettere il bavaglio. Noi andremo avanti per la nostra strada, sostenuti dalla gente che ogni giorno si avvicina al partito e condivide il nostro progetto”.

I manifesti e l’inchiesta



alterata per non renderla riconoscibile. “Durante la trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli, andata in onda giovedì scorso sul canale La7, è stata data la notizia deimanifesti affissi per la città di Palermo dal contenuto diffamatorio nei confronti del partito Democrazia Cristiana e di altri partiti. Ungiornalista della trasmissione ha addirittura intervistato telefonicamente uno degli autori di tali manifesti, la cui voce è stataalterata per non renderla riconoscibile.

Poiché abbiamo già formalizzato una querela per tali fatti, mi auguro che l'autorità giudiziaria si sia attivata – e se non l'ha ancora fatto, chiedo che si attivi – nei confronti della redazione della predetta trasmissione al fine di conoscere l'identità degli autori di tali condotte delittuose". Lo dichiara l'avvocato Marco Traina, responsabile provinciale Giustizia Democrazia Cristiana.