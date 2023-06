Tutto pronto a Palermo per il simposio Cotec. L’appuntamento è per martedì 27 giugno quando nel capoluogo siciliano arriveranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il re di Spagna Filipe VI e il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Il tema centrale del XVI Symposio Cotec Europa sarà “Innovazione nella finanza sostenibile”. Di questo si discuterà durante l’incontro annuale istituzionale tra le fondazioni per l’Innovazione d’Italia, Portogallo e Spagna. Sarà il Teatro Massimo di Palermo ad ospitare l’evento martedì 27 giugno, a partire dalle ore 9, durante il quale interverrà anche il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni. Già da oggi si possono vedere i preparativi al Massimo, con molte macchine blu già presenti.

I divieti

Il Comune ha anche pubblicato un’ordinanza per regolare la circolazione stradale, con cambi di viabilità e divieti già a partire dal 25 giugno.

Divieti di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle 7 del 25 giugno alle 00 del 28 giugno in: via Roma, nel tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Principe Granatelli; via Mariano Stabile, nel tratto compreso tra via Roma e via Wagner e via Roma e via Michele Amari; via Wagner, nel tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Principe di Granatelli; via Principe di Granatelli, nel tratto compreso tra via Wagner e via Roma; Foro Umberto I, nel tratto compreso dalla strada laterale adiacente NH Hotel dal civico 21 dopo Porta dei Greci all’angolo con via Lincoln e nel tratto compreso da Porta Felice carreggiata lato monte fino a via Lincoln; via Lincoln, nel tratto compreso tra Foro Umberto I ed il civico 13; traversa di accesso a corsia laterale altezza ristorante Kalhesa; area antistante Istituto Padre Messina.

Le zone di rimozione

Divieti di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dalle 7 alle 22 del 26 giugno in: via Matteo Bonello, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e l’interruzione per lavori; via dell’Incoronazione; piazza Sett’Angeli; via Simone di Bologna; via SS. Salvatore; piazza Marina; via del 4 Aprile; via Alloro, nel tratto compreso tra via Torremuzza e via della Vetriera; salita Mura delle Cattive; foro Umberto I, nel tratto compreso tra piazza Tonnarazza e via Lincoln;Divieti di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, dalle 7 del 26 giugno alle 18 del 27 giugno in: piazza della Vittoria. Divieti dalle 7 del 26 giugno alle 7 del 27 giugno in: via Tasso, nel tratto compreso tra via Pipitone Federico e via Giusti; via Giusti, nel tratto compreso tra via Torquato Tasso e via Libertà; via Tommaso Gargallo, nel tratto compreso tra via Libertà e via Vincenzo Di Marco; via D’Annunzio, nel tratto compreso tra via Libertà e via Ugo Foscolo; via Ugo Foscolo, nel tratto compreso tra via Giusti e via D’Annunzio.

Divieti di sosta dalle 13 del 26 giugno alle 18 del 27 giugno in: via Volturno, nel tratto compreso tra via Salesio Balsano e piazza Verdi; via Pignatelli Aragona, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Generale Magliocco; piazza Verdi retro del teatro Massimo intera area parcheggio riservata all’Arma dei carabinieri; via Cavour, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Roma; via Rossini, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Scarlatti; via Donizetti, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Scarlatti; via Alberto Favara, nel tratto compreso tra piazza Verdi e via Scarlatti.

