Devoluto il ricavato della prova generale di "Carmen"

Il Poliambulatorio sognato da fratel Biagio Conte può continuare a prendere forma. Impatto positivo per l’iniziativa di beneficenza realizzata dalla fondazione Teatro Massimo di Palermo in favore del progetto promosso dalla missione “Speranza e Carità”. Un’opera, quella dei volontari, che adesso potrà proseguire anche grazie ai 40.000 euro raccolti al botteghino per la prova generale dello spettacolo di danza “Carmen” e alle relative donazioni.

I lavori per il Poliambulatorio

Fondi che consentiranno di realizzare un poliambulatorio all’interno dell’area di via dei Decollati, sede proprio della missione “Speranza e Carità” fondata dal missionario laico. Una struttura per la quale sono stati già avviati gli interventi sul tetto e che, adesso, proseguirà con la ristrutturazione e l’abbellimento degli interni. Per la costituzione di un ambulatorio sarà, però, necessario acquistare anche gli arredi (letti, sedie, scrivanie, barelle ecc..) e gli strumenti tecnologici necessari, come ad esempio l’ecografo. Motivo per cui, chiunque volesse, potrà continuare a donare alla “Missione Speranza e Carità” per la realizzazione di questo progetto.

Don Pino Vitrano: “Attenzione per malati e poveri rivive nel cuore di tanti”

Un risultato commentato positivamente da don Pino Vitrano, responsabile della Missione Speranza e Carità. “Quella di questa sera è una tappa importante per poter proseguire i lavori per la costituzione del poliambulatorio sociale. Ciò che trovo molto bello è l’interesse che tutti hanno mostrato per questa iniziativa. Forse l’attenzione al malato e al povero incomincia di nuovo a rivivere nel cuore di tanti“. Una missione, quella di Biagio Conte, che quindi continua nel cuore dei volontari e di chi continua, anche oggi, a far vivere la sua missione.

Betta: “Importante aiutare missione Speranza e Carità”

Ad organizzare l’evento di beneficenza è stata la fondazione Teatro Massimo. A commentare il risultato raggiunto è il sovrintendente Marco Betta. “Siamo tutti molto emozionati per come è andata questa serata. Personalmente ringrazio il corpo di ballo, i tecnici, la sartoria, gli audiovisivi e tutti i lavoratori del Teatro Massimo per la passione che hanno messo in questa prova generale. È andata benissimo, sono state presenti all’evento più di mille persone. Per noi è importante abbracciare la Missione Speranza e Carità, ancora di più adesso che Biagio Conte non è più tra di noi”.