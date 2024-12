Ancora segnalazioni di auto danneggiate nella notte

Ancora auto vandalizzate per le vie di Palermo. Nelle ultime settimane aumenta sempre di più il numero dei veicoli danneggiati, questa volta il fenomeno è stato segnalato nelle vie Sciuti, Resuttana e nei pressi di piazza Vittorio Veneto. Secondo quanto riportato dall’organizzazione Filiis Palermo, gruppi di giovanissimi deturpano automobili, rompendo vetri, staccando paraurti e parabrezza in diverse aree della città. Proprio alcune ore fa, le forze dell’ordine hanno bloccato un ragazzo di 17 anni che “per passare il tempo” ha mandato in frantumi quasi 200 auto tra via Emilia, via Croce Rossa e via Brigata Verona.









L’esposto dell’organizzazione Filiis Palermo

Questa situazione ha sollevato l’attenzione dei residenti che si sentono insicuri. A tal proposito, l’organizzazione Filiis Palermo ha presentato stamani, 3 dicembre, un esposto alla polizia municipale segnalando il fenomeno: “Con la presente si richiede un presidio maggiore in vie di cui all’oggetto – si legge – per danneggiamento auto”.

Una testimonianza recente, condivisa da una cittadina tramite social, mette in luce la continuità del fenomeno vandalico: “Due mesi fa, intorno alle 3.30 del mattino, ho notato un uomo intento a forzare delle auto, trovando addirittura dei bulloni per terra e scoprendo che i fari di un’Audi A4 erano stati rubati – scrive l’utente – purtroppo, la situazione è peggiorata ulteriormente. Solo tre giorni fa, ho avvistato un giovane in tuta bianca che stava rompendo un finestrino – continua – quando ho cercato di interagire con lui, il ragazzo ha disposto candidamente di cercare una sigaretta, prima di allontanarsi”.

Fermato un giovane

“Lo faccio per passare il tempo”. Questo ha detto ai poliziotti che hanno bloccato un ragazzo di 17 che da alcuni giorni ha mandato in frantumi i vetri di quasi 200 auto tra le via Emilia, via Croce Rossa, via Brigata Verona a Palermo. E’ stato bloccato attorno alle 3 e mezza di notte dopo che una donna lo ha visto all’opera e ha chiamato il 112. Gli agenti sono arrivati e hanno bloccato il ragazzo, mentre un secondo è riuscito a fuggire via. La scorsa notte altre 16 auto sono state danneggiate. Il numero è sempre in difetto perché tanti, è successo anche stanotte, non hanno denunciato il gesto vandalico. Il giovane è stato denunciato e riconsegnato ai familiari.

Like this: Like Loading...