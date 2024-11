Auto danneggiate ancora una volta in centro a Palermo. I vandali, come sette giorni fa, sono entrati in azione tra viale Campania e via Empedocle Restivo. Sono state prese di mira almeno dodici auto. I finestrini sono stati sfondati, poi chi è entrato in azione ha rovistato all’interno dei mezzi lasciando tutto a soqquadro.

Sono state danneggiate le auto parcheggiate in via Emilia, nel tratto più vicino alla via Restivo, in via Liguria e nella vicina via Brigata Verona, nei pressi di Villa Costa. Altri quattro mezzi sono finiti nel mirino tra viale Lazio e via Tevere.

Danni alle auto come sette giorni fa

Vandali in azione nella zona di via Alcide De Gasperi a Palermo e nelle vie limitrofe. La scorsa notte sono stati rotti i finestrini di numerose auto. Auto con i vetri in frantumi in via Emilia, viale Croce Rossa, piazza Alcide De Gasperi e via Massimo D’Azeglio. Decine di auto sono state razziate provocando non pochi disagi agli automobilisti che hanno subito ingenti danni. Spesso la quantità della refurtiva e di pochi euro e piccoli oggetti lasciati in auto.

“Più sicurezza per le strade la notte”

La parola d’ordine dei cittadini è sicurezza. Per scoraggiare queste azioni, che prevalentemente vengono effettuate la notte, diversi cittadini sono concordi sul fatto che sarebbe opportuno ci fosse un maggiore controllo. “Ci vuole più sicurezza per le strade, soprattutto la notte” – commenta una cittadina -.

A commettere questi furti spesso sono tossicodipendenti che per racimolare pochi euro per avere accesso alle dosi di crack o altro genere di sostanze, sperano di raccogliere monete.







Auto danneggiate nel centro storico nei mesi scorsi

Anche nel mesi da dicembre a febbraio 2024 sono stati messi a segno diversi furti alle auto. A dicembre il centro storico del capoluogo siciliano vide nel suo perimetro diverse auto danneggiate. Ad un auto in via Montevergini venne mandato in frantumi il lunotto. Ad un’altra auto con un mattone venne distrutto il finestrino e danneggiata la carrozzeria. “Questa è l’ennesima auto con il vetro sfondato. Ennesima perché negli ultimi circa due mesi è ciò che accade con una frequenza impressionante in zona Montevergini. – dissero i residenti – Praticamente ogni mattina scendi da casa pregando che non sia arrivato il turno della tua auto”.

Non passò giorno che al commissariato di via Roma non si presentava qualcuno per sporgere denuncia per atti vandalici. I residenti chiedono dei presidi fissi per fronteggiare l’aumento di danneggiamenti e furti nel centro storico.

Ancora furti d’auto a Palermo, i ladri non si fermano davanti ai Bullock

Ladri scatenati di auto a Palermo. I furti di vetture come Fiat 500, Fiat Panda, Giulietta e Lancia sono giornalieri. Basta scorrere alcune pagine Facebook create proprio per segnalare i colpi per comprendere quanto sia alto il numero di vetture portare via ogni giorno.

E i ladri non si fermano neppure davanti ai sistemi di sicurezza che gli automobilisti cercano di adottare per proteggere il proprio bene che spesso rappresenta un mezzo non solo di svago, ma di lavoro. In questa foto si vedono ben cinque Bullock gettati nei pressi di un cassonetto in piazza Armerina a Borgo Nuovo. Segno che in queste ore sono state portate via altrettante vetture e i ladri si sono così disfatti degli antifurti meccanici che evidentemente vengono scardinati con molta facilità.