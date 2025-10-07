Confronto utile per costruire strumenti a sostegno delle imprese

Si è tenuto ieri, nella Sala Libero Grassi degli uffici della Regione Siciliana di via degli Emiri, un incontro informale tra l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo e i rappresentanti di Confindustria e Sicindustria. Presenti anche numerosi imprenditori e industriali siciliani.

Al centro del confronto i prossimi bandi regionali a sostegno delle imprese, attualmente in fase di definizione da parte del Dipartimento delle Attività Produttive guidato dal dirigente generale Dario Cartabellotta. L’obiettivo è costruire strumenti più efficaci e accessibili, in linea con le reali esigenze del tessuto produttivo siciliano.

“È stato un incontro proficuo e concreto – ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo – che ci ha permesso di raccogliere idee, proposte e osservazioni direttamente dal mondo produttivo siciliano. La collaborazione con le associazioni di categoria è fondamentale per costruire strumenti che rispondano realmente alle esigenze delle imprese e favoriscano la crescita economica del territorio”.

Procedure più snelle e tempi certi: le priorità della Regione

Durante l’incontro, Tamajo ha ribadito la volontà della Regione di puntare su efficienza e semplificazione. Il Dipartimento sta infatti lavorando per accelerare la pubblicazione dei bandi e semplificare le procedure di accesso e rendicontazione, con l’obiettivo di garantire una gestione più trasparente e rapida dei fondi.

“Il dialogo con il sistema delle imprese – ha aggiunto Tamajo – è un tassello essenziale per rendere la Regione un partner affidabile dello sviluppo. Continueremo su questa strada, rafforzando il confronto costante con chi ogni giorno produce valore e occupazione in Sicilia”.

L’incontro segna un ulteriore passo verso una politica industriale più vicina ai bisogni delle aziende, con l’intento dichiarato di rendere la Regione Siciliana non solo erogatore di fondi, ma alleato strategico nella crescita economica del territorio.