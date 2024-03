Potenziamento passante di Palermo, Arico “È risposta ad esigenze cittadini”

Aumentano i collegamenti nel passante ferroviario di Palermo. Da domenica 10 marzo, Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), in accordo con Regione Siciliana, committente del servizio, sulla linea Palermo Centrale – Palermo Aeroporto introdurrà nuovi collegamenti regionali. Alcuni collegamenti sulle linee Palermo Centrale – Palermo Aeroporto e Castelvetrano – Palermo Centrale, inoltre, saranno oggetto di modifiche di orario.

Da lunedì a venerdì sulla linea Centrale-Notarbartolo-Aeroporto 13 nuovi treni

Nel dettaglio, sulla linea Palermo Centrale – Palermo Notarbartolo – Palermo Aeroporto, dal lunedì al venerdì, circoleranno 13 nuovi treni, mentre nei giorni festivi saranno 4 i nuovi collegamenti. I treni R 94983, R 21704, R 21856 subiranno invece modifiche d’orario.

Castelvetrano-Palermo Centrale

Sulla linea “Castelvetrano – Palermo Centrale” il treno R 21850 subirà modifiche di orario, fino al 1° aprile 2024.

Le novità

I nuovi collegamenti si aggiungono all’offerta di Regionale di Trenitalia per il passante di Palermo che dal lunedì al sabato prevede 80 treni fra Palermo Centrale e Palermo Aeroporto, differenziati fra treni semi-veloci (10 fermate e una percorrenza media di 49 minuti con frequenza di 1 treno all’ora) e treni che effettuano tutte le fermate intermedie tra origine e destinazione (16 fermate e una percorrenza media di 60 minuti con frequenza di 1 treno all’ora).

Nella stazione di Palermo Notarbartolo, inoltre, si perfeziona l’interscambio con i servizi da e per Palermo Giachery (1 collegamento Palermo Notarbartolo – Palermo Giachery ogni 30 minuti).

Dal lunedì al venerdì previsti inoltre 5 collegamenti di tipo fast, 6 nei giorni festivi, che effettuano la sola fermata intermedia di Palermo Notarbartolo con un tempo di viaggio fra i 34 e i 36 minuti.

I nuovi treni incrementano e potenziano così l’offerta del Passante ferroviario di Palermo scelto ogni giorno da studenti, pendolari e turisti per muoversi fra il capoluogo e Palermo Aeroporto.

I nuovi collegamenti sono già disponibili sui canali di acquisto di Trenitalia. Maggiori informazioni su trenitalia.com o rivolgendosi al personale del Customer Care e delle biglietterie Trenitalia.

Aricò, “Potenziamento corse è risposta a richiesta di mobilità dei cittadini”

“Il potenziamento dei collegamenti sul passante ferroviario in prossimità delle festività pasquali, per proseguire poi nei mesi estivi, dimostra l’impegno della Regione Siciliana e di Trenitalia nell’andare incontro alle esigenze di mobilità dei cittadini. L’aumento della frequenza di corse sulla linea Palermo Centrale – Palermo Aeroporto rappresenta un miglioramento concreto dei servizi di trasporto offerti ai pendolari, sia studenti che lavoratori, e ai pendolari e ai turisti italiani e stranieri”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Alessandro Aricò, commentando l’incremento delle corse operate da Regionale di Trenitalia per il passante ferroviario di Palermo.