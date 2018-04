Il personale Sas ex Spatafora, circa 180 lavoratori in forza nei musei siciliani, passerà da 32 a 35 ore settimanali”. E’ l’effetto di uno degli emendamenti alla finanziaria regionale approvati in commissione bilancio all’Ars.

Ne da notizia il depiutato regionale di Sicilia Futura Edy Tamajo “Esprimo soddisfazione per l’approvazione in commissione Bilancio di un emendamento alla legge di stabilità che prevede l’aumento orario. Ciò garantirà anche l’apertura nei festivi dei musei siciliani, condizione indispensabile per l’aumento dei flussi turistici e per celebrare al

meglio Palermo Capitale della Cultura. Partire dalla piena fruizione dei beni culturali è il modo migliore per impiegare il personale stabilizzato. Finalmente osservo il risveglio del governo regionale su temi importanti”.