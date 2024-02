Anche quest’anno Aurora D’Amico ha tradotto le canzoni di Sanremo che più l’hanno ispirata. Lo scorso anno è stato un gran successo per lei con tantissime view e condivisioni, con l’invito a Rai 1 e in diverse radio.

Il Festival di Sanremo 2024 è finito da qualche giorno e Aurora ha riscosso lo stesso successo dello scorso anno, ma questa volta c’è una sorpresa per tutti gli appassionati di musica. Oggi alle 14.00 sarà ospite a “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo per parlare della sua musica, delle sue traduzioni di Sanremo e per presentare agli italiano il suo nuovo singolo “A Cool Car and a Good Smile”.

Traduzioni di Sanremo 2024

Non vedeva l’ora di rimettersi in gioco nella traduzione dei pezzi più famosi ed infatti nelle sue storie di Instagram si vedeva che lavorava durante le esibizioni per captare gli accordi e replicarli al pianoforte. I testi erano già usciti quindi le traduzioni erano state già abbozzate, ma come ha spiegato Aurora più volte la traduzione deve seguire il senso della frase, ma è importante che rispetti la metrica del ritmo.

Le canzoni del Festival di Sanremo 2024 scelte fino ad ora sono “Sinceramente” di Annalisa, è stata la prima che ha scelto anche perché lo scorso anno aveva iniziato per gioco con “Bellissima” sempre di Annalisa e le ha aperto una nuova strada che l’ha portata a tradurre le canzoni di Sanremo 2023. Poi si è dedicata ad Angelina Mango con “La Noia” canzone vincitrice del festival, apprezzata da tutti, stampa e orchestra. Di seguito è passata al rock dei The Kolors e la loro “Un ragazzo una ragazza“, anche questa è piaciuta tantissimo ai suoi follower. Poi è stato il turno di Geolier con la sua “I p’me tu p’te” che ha riscosso molto successo tra i giovani e che ha dato ad Aurora 1,4 milioni di visualizzazioni solo su Instagram. Infine ha tradotto anche “Tu no” di Irama e “Fino a qui” di Alessandra Amoroso.

Possiamo dire che anche quest’anno ha avuto molto successo nei social e non solo, infatti è stata invitata a Radio Deejay il 16 febbraio per esibirsi live nelle sue traduzioni, poi menzionata anche al TG1.

Il nuovo singolo “A Cool Car and a Good Smile”

Prima del Festival di Sanremo, Aurora D’Amico aveva già in serbo per i suoi follower, l’uscita di un nuovo singolo dal titolo “A Cool Car and a Good Smile”, chiaramente in inglese e con un sound tutto americano, il pop-country molto apprezzato sicuramente nella parte sud degli Stati Uniti d’America. La nuova canzone non è autobiografica, come per le precedenti, ma parla sempre di una donna ed è dedicato a tutte le donne, le incita ad avere forza e coraggio di reagire al dolore e all’abbandono di un uomo amato.



Aurora D’Amico al SXSW – South by Southwest

South by Souyhwwwest (SXSW) è un festival musicale e cinematografico, composto anche di un insieme di conferenze e mostre interattive, che ha luogo dal 1987 ogni primavera ad Austin, la capitale del Texas.

Per questa edizione del SXSW, la ventisettesima, che si svolgerà dal giorno 8 al 16 marzo, sarà presente anche Aurora D’Amico con la sua musica e il suo ultimo singolo. Lo stile di Aurora è sempre stato, fin dalle prime note, legato all’America, il suo sogno Americano si stava realizzando nel 2020 con un tour per gli States, ma poi la pandemia l’ha costretta al rientro a casa. Aurora non ha mollato, dopo il colpo iniziale che l’ha destabilizzata, ha ricominciato a scrivere la sua musica e oggi ha di nuovo il biglietto per il suo sogno americano.

Le cantautrici italiane che parteciperanno al festival saranno solamente in tre, Aurora D’Amico da Palermo, Danxgerous da Roma e Sara Parigi da Prato. Aurora D’Amico si esibirà a Marlow il giorno 14 marzo alle ore 20,00.