Ultimo successo della cantautrice palermitana

“Feelings” è il primo singolo che la cantautrice palermitana Aurora D’Amico, ha scelto di lanciare prima dell’uscita del nuovo album prevista tra un paio di mesi con la collaborazione di professionisti nazionali e internazionali.

Aurora D’Amico nel 2020 avrebbe dovuto iniziare un tour di 10 tappe in America, suo grande sogno. Ma come sappiamo, tutto si è fermato per un paio di anni e così il suo obiettivo artistico è stato congelato con la speranza che possa realizzarlo a breve.

Feelings e l’album intero potranno spingere nuovamente Aurora oltreoceano per percorrere il suo cammino sicuramente meritato.

Il brano infatti nasce dalla ricerca e dalla consapevolezza di tutte le emozioni vissute in questo lungo periodo di stop, che è giusto apprezzare e liberare nell’aria come energia positiva per evitare di chiudersi in se e non vivere più la propria strada. Il video è stato realizzato è in modo molto semplice con la collaborazione di Italia Music Export e Italia Music Lab. È molto allegro e fa capire che non bisogna cercare le soluzioni all’esterno, ma fare un passo indietro, guardarsi dentro e risolvere da se.

Chi è Aurora D’Amico?

Aurora D’Amico è nata a Palermo nel 1993 e grazie alla famiglia ha sempre ascoltato la musica folk, pop e rock internazionale più che i cantautori italiani. All’età di 14 già scriveva dei brani in lingua inglese e li suonava al pianoforte, ma per essere più isolata e comporre nella sua camera ha iniziato a studiare anche la chitarra e successivamente a iscriversi al conservatorio Scarlatti di Palermo e al Berklee Music College. Così nel 2016 pubblica l’EP “Barefoot” in Inghilterra e nel 2018 “So Many Things” insieme alla 800A Records; grazie a queste esperienze inizia un tour nelle maggiori city inglesi che appezzano la sua musica.

Una grande conquista è stata la performance sul prato dello stadio Renzo Barbera di Palermo, dove si è esibita durante il Palermo Festival del 5 settembre 2020, dopo vent’anni che all’interno dello stadio non si facevano music show.

Aurora D’Amico e il cinema

Aurora ama fare musica in tutte le sue forme, scrivere testi, la musica e cantare i propri brani, ma all’inizio la sua strada si dirigeva verso il cinema per la creazione di colonne sonore per film. Quest’anno, dopo aver messo un po’ da parte questo percorso, la sua canzone “In The Landscape” viene inclusa nella colonna sonora della terza parte della trilogia cinematografica indonesiana “Dear Nathan Thank You Salma”, molto popolare sulla piattaforma Netflix soprattutto tra gli adolescenti, purtroppo non disponibile in Italia.