Ausiliare della sosta aggredito mentre lavorava a Carini: colpito ripetutamente all’orecchio.

L’episodio si è verificato in via Nazionale, a Villagrazia di Carini, nei pressi della scuola elementare, intorno alle ore 17 di ieri.

L’ausiliare aggredito ha riportato, allo stato attuale, una prognosi di 3 giorni ma dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti medici.

Attraverso la targa del veicolo coinvolto e le immagini delle telecamere si sta cercando di identificare il presunto responsabile.

“Dopo due anni di servizio a Carini – commenta il responsabile del servizio di sosta a pagamento di Carini, gestito da Telereading Daniela Pecoraro -e a fronte di innumerevoli segnalazioni e denunce, non posso che rilevare come, in questo contesto, episodi di violenza tendano purtroppo a manifestarsi con una frequenza che impone una seria riflessione. Non abbiamo mai riscontrato dinamiche di questo tipo in altri contesti nei quali abbiamo operato. Qui, troppo spesso, la violenza non appare come un fatto isolato, ma come una reazione immediata e inaccettabile a chi svolge il proprio lavoro nel rispetto delle regole.

Si ribadisce con assoluta fermezza che ogni episodio sarà perseguito nelle sedi competenti, nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, affinché i responsabili rispondano delle proprie azioni secondo legge. Agli operatori del servizio va la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno. Non saranno lasciati soli. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine e delle autorità competenti affinché si ponga un freno deciso a questa escalation di episodi che ledono la sicurezza e il decoro del territorio. Il rispetto delle regole – conclude Pecoraro – non è un’opzione, ma un presupposto imprescindibile della convivenza civile”.

Piena solidarietà per l’accaduto arriva anche dal sindaco di Carini, Giovi Monteleone. “Quanto accaduto è un fatto grave e intollerabile. Nessuno dovrebbe rischiare per la propria incolumità mentre lavora. Le regole vanno rispettate perché sono alla base della convivenza civile. Ho dato disposizione al comandante della polizia municipale di individuare chi l’ha colpito e quando il suo nome sarà noto ci costituiremo parte civile”.